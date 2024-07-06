В Минагрополитики рассказали, где в Украине собрали больше всего зерна

Аграрии двадцати одной области убирают ранние зерновые культуры. На Днепропетровщине начал сбор сои. По урожайности лидирует Ивано-Франковская область с показателем 67,5 ц/га.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Аграрии собрали 3,7 млн тонн нового урожая

По данным ведомства, в Украине уже обмолочено 1 154,3 тыс. га зерновых и масличных, намолочено 3,7 млн. тонн нового урожая.

В частности:

пшеницы – обмолочено 482,2 тыс. га, намолочено 1,62 млн. тонн;

ячменя – обмолочено 402,7 тыс. га, намолочено 1,56 млн. тонн;

гороха – обмолочено 82 тыс. га, намолочено 166,4 тыс. тонн;

рапса – обмолочено 186,9 тыс. га, намолочено 285,9 тыс. тонн;

сои – обмолочено 0,2 тыс. га, намолочено 0,3 тыс. тонн.

Какие области в лидерах

Как сообщают в МинАПК, по уборке зерновых лидируют аграрии следующих областей:

Николаевской – обмолочено 314,2 тыс. га,

Одесской – обмолочено 205,1 тыс. га,

Днепропетровской – обмолочено 158,2 тыс. га.

По урожайности лидирует Ивано-Франковская область с показателем 67,5 ц/га.

Напомним, в прошлом году Украина собрала 82,8 млн тонн зерновых и масличных. Пшеницы собрано, по официальным данным, 21,6 млн тонн, кукурузы – 31 млн. тонн, ячменя – 5,5 млн. тонн. Масличных культур было собрано 23 тонны.

Заметим, по итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

В 2024 году урожай будет меньшим

Министерство аграрной политики пересмотрело прогноз урожая в 2024 году, увеличив его с 74 до 77 млн тонн. Причина – благоприятная погода.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.

УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.

Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн. тонн урожая и 2 млн. тонн экспорта.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.