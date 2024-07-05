Через погодні умови Мінагрополітики переглянуло прогноз урожаю: що відомо

Міністерство аграрної політики переглянуло прогноз урожаю у 2024 році, збільшивши його із 74 до 77 млн тонн. Причина – сприятлива погода.

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Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Він зазначив, що в Україні вже зібрано понад 3 млн. тонн зернових. Аграрії збирають пшеницю, ячмінь, горох, ріпак та сою.

"Порівняно з першим весняним прогнозом ми зробили перегляд у бік збільшення. На сьогодні наш прогноз становить 77 млн тонн, з них 56 млн тонн зернових та 21 млн тонн олійних культур. Тобто це приблизно плюс 5%", – зазначив Висоцький.

За його словами, це поки що на 5-7% менше, ніж показник минулого року (82,8 млн тонн).

Але по пізніх культурах, таких як кукурудза, соняшник чи соя, ще триває активна фаза вегетаційного розвитку, і погодний фактор у липні-серпні може суттєво вплинути на врожайність

"За ранніми культурами, такими як пшениця, ячмінь та ріпак, прогнози досить оптимістичні, завдяки чому ми могли переглянути в бік збільшення поточний прогноз виробництва зернових та олійних культур із 74 до 77 млн тонн", – заявив Висоцький.

За його словами, збирання врожаю цьогоріч розпочалося приблизно на дві тижні раніше, ніж зазвичай.

Як повідомив керівник Мінагрополітики, агрометеорологічні умови протягом третьої декади червня були сприятливими як для закінчення вегетації ранніх зернових, так і для формування врожаю пізніх культур. Дощі, які пройшли протягом червня на більшій частині території країни, значно покращили вологозабезпечення ґрунту.

Зауважимо, що торік Україна зібрала 59,8 млн тонн зерна. Пшениці зібрано, за официальними даними, 21,6 млн. тонн, кукурудзи — 31 млн. тонн, ячменю — 5,5 млн. тонн. Олійних культур було зібрано 23 тони.

У 2024 році врожай буде меншим

Раніше в Мінагрополітики прогнозували, що у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Українська зернова асоціація (УЗА) трохи знизила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних культур у 2024 році у порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенційне зниження врожаю пов'язане із скороченням посівних площ, переважно під зерновими культурами через несприятливу цінову ситуацію на світовому ринку та відносно високу вартість експортної логістики.

УЗА очікує, що експорт зернових та олійних культур у 2024/2025 маркетинговому році складе 43,5 млн тонн проти прогнозованих 53,2 млн тонн у поточному сезоні.

Найбільше скорочення прогнозується для врожаю кукурудзи – до 25,5 млн. тонн, що на 4,1 млн. тонн менше, ніж у 2023 році. Експорт кукурудзи оцінюється в 20,5 млн. тонн проти 26 млн. тонн цьогоріч.

Урожай пшениці у 2024 році УЗА прогнозує на рівні 19,1 млн тонн із потенційним експортом близько 13 млн тонн. Для ячменю очікується 4,6 млн. тонн урожаю та 2 млн. тонн експорту.

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці та кукурудзи порівняно з попереднім роком.