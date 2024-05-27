Через сухий травень урожай в Україні буде меншим, ніж очікувалося - УЗА

Українська зернова асоціація (УЗА) дещо знизила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних культур у 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн.

Про це йдеться на сайті асоціації.

Негативно на прогноз вражаю вплинув посушливий період у травні в низці східних та південних регіонів України.

Згідно з повідомленням, поточний прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років. Потенційне зниження врожаю пов'язане із скороченням посівних площ, переважно під зерновими культурами через несприятливу цінову ситуацію на світовому ринку та відносно високу вартість експортної логістики.

Відповідно, за таких умов УЗА очікує, що експорт зернових та олійних культур у 2024/2025 маркетинговому році складе 43,5 млн тонн проти прогнозованих 53,2 млн тонн у поточному сезоні.

Найбільше скорочення прогнозується для врожаю кукурудзи – до 25,5 млн тонн, що на 4,1 млн тонн менше, ніж у 2023 році. Експорт кукурудзи оцінюється в 20,5 млн тонн проти 26 млн тонн цьогоріч.

Врожай пшениці у 2024 році УЗА прогнозує на рівні 19,1 млн тонн із потенційним експортом близько 13 млн тонн. Для ячменю очікується 4,6 млн тонн врожаю та 2 млн тонн експорту.

Врожай ячменю в 2024 за оцінкою УЗА може скласти 4,6 млн т (в 2023 – 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн т (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн т).

Врожай соняшнику в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн т (в 2023 – 14,2 млн т). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. т (в поточному сезоні очікування 0,4 млн т), в той час як переробка соняшника на олію може сягнути майже 13,6 млн т. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн т.

В 2024 році врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,3 млн т (в 2023 – 4,5 млн т), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти – 3,4 млн т (в поточному сезоні – 3,7 млн т).

Єдиною культурою, під якою аграрії можуть збільшити площі через хорошу прибутковість, називають сою. Її врожай прогнозується на рівні 5,5 млн тонн із потенційним експортом 4 млн тонн.

У 2023 році урожай, за даними УЗА, склав 82,8 млн тонн.

Цьогоріч врожай буде меншим

Раніше в УЗА очікували, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці і кукурудзи порівняно з попереднім роком.

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