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Через сухий травень урожай в Україні буде меншим, ніж очікувалося - УЗА
Українська зернова асоціація (УЗА) дещо знизила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних культур у 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн.
Про це йдеться на сайті асоціації.
Негативно на прогноз вражаю вплинув посушливий період у травні в низці східних та південних регіонів України.
Згідно з повідомленням, поточний прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років. Потенційне зниження врожаю пов'язане із скороченням посівних площ, переважно під зерновими культурами через несприятливу цінову ситуацію на світовому ринку та відносно високу вартість експортної логістики.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Відповідно, за таких умов УЗА очікує, що експорт зернових та олійних культур у 2024/2025 маркетинговому році складе 43,5 млн тонн проти прогнозованих 53,2 млн тонн у поточному сезоні.
Найбільше скорочення прогнозується для врожаю кукурудзи – до 25,5 млн тонн, що на 4,1 млн тонн менше, ніж у 2023 році. Експорт кукурудзи оцінюється в 20,5 млн тонн проти 26 млн тонн цьогоріч.
Врожай пшениці у 2024 році УЗА прогнозує на рівні 19,1 млн тонн із потенційним експортом близько 13 млн тонн. Для ячменю очікується 4,6 млн тонн врожаю та 2 млн тонн експорту.
Врожай ячменю в 2024 за оцінкою УЗА може скласти 4,6 млн т (в 2023 – 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн т (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн т).
Врожай соняшнику в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн т (в 2023 – 14,2 млн т). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. т (в поточному сезоні очікування 0,4 млн т), в той час як переробка соняшника на олію може сягнути майже 13,6 млн т. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн т.
В 2024 році врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,3 млн т (в 2023 – 4,5 млн т), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти – 3,4 млн т (в поточному сезоні – 3,7 млн т).
Єдиною культурою, під якою аграрії можуть збільшити площі через хорошу прибутковість, називають сою. Її врожай прогнозується на рівні 5,5 млн тонн із потенційним експортом 4 млн тонн.
У 2023 році урожай, за даними УЗА, склав 82,8 млн тонн.
Цьогоріч врожай буде меншим
Раніше в УЗА очікували, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.
За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.
Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці і кукурудзи порівняно з попереднім роком.
Джерело фото: ua.depositphotos.com