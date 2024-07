Україна анонсувала розширення географії програми Grain From Ukraine

Україна планує розширити програму Grain From Ukraine на інші регіони світу. Вже обговорюються можливі поставки до Гаїті, Чаду, Камеруну, Танзанії, Джибуті та інших країн.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Продовжуємо просувати інтереси України у світі через допомогу іншим", - йдеться в його повідомленні.

Він зазначив, що одним із ключових інструментів для цього є гуманітарна програма Grain From Ukraine, яка дозволяє спрямувати частину українського продовольства до країн, де люди потребують їжі вже зараз. На даний момент тривають обговорення поставок до таких країн як Гаїті, Чад, Камерун, Танзанія, Джибуті і т.д.

Також, за словами Єрмака, українські дипломати активно просувають Grain From Ukraine на глобальному рівні через публічну та цифрову дипломатію, зокрема через проєкт Together We Rise у Найробі (Кенія).

За час існування програми Україна направила понад 200 тисяч тонн агропродукції

Як повідомив голова ОП, з моменту започаткування цієї ініціативи у 2022 році, Україна направила 221,41 тисяч тонн сільськогосподарської продукції, включаючи 195 тисяч тонн пшениці, 22,265 тисяч тонн пшеничного борошна та 4,141 тисяч тонн колотого гороху, до 10 країн Африки та Азії. Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.

При цьому частину української агропродукції викуповують держави-учасники проєкту.

"Це win-win стратегія: наші міжнародні партнери підтримують українську економіку і одночасно покращують продовольчу ситуацію у світі", - зауважив Єрмак.

У першій половині 2024 року Україна вже доставила партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Наразі частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів. Крім того, Україна вперше відправить соняшникову олію в рамках Grain from Ukraine. 2453,26 тонн олії призначено для 5-х держав Африки - Демократична Республіка Конго, Мозамбік, Джибуті, Мавританія, Палестина.

Продовольча гуманітарна програма Grain from Ukraine

Суть гуманітарної програми "Зерно з України", яка була запущена 15 листопада 2022 року, полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

Нею передбачається, що:

Україна спрямує частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду;

міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

Ініціатива Grain from Ukraine ("Зерно з України") була започаткована президентом України Володимиром Зеленським у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) з метою зменшення шкоди, яку спричинила для світової продовольчої системи російська агресія та спроба блокади українських портів.

У листопаді 2023 року Швеція, Швейцарія та Австрія оголосили про виділення на програму Grain From Ukraine через Всесвітню продовольчу програму сумарно понад 15,5 млн євро.

Також повідомлялося, що Катар виділив 20 млн доларів для ініціативи Grain from Ukraine.

Фото: ua.depositphotos.com