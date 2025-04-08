Середньоденна сума виторгів через РРО за рік зросла на третину, сягнувши рекордних 14,6 млрд грн

Державна податкова служба (ДПС) України повідомила про чергове зростання рівня фіскалізації в країні. У березні 2025 року середньоденна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО), досягла рекордного значення – 14,6 мільярда гривень.

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Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Цей показник є найвищим за весь час спостережень. Порівняно з березнем 2024 року середньоденна сума виторгів зросла на 31%, а відносно січня 2025 року – на 15%.

Важливо відзначити, що середньоденний обсяг виторгів у березні поточного року навіть перевищив показник грудня 2024 року (14,4 млрд гривень), який традиційно є найприбутковішим місяцем у році через святкові розпродажі.

Також повідомляється, що зростає і кількість фіскальних чеків. У березні 2025 року середньоденна кількість чеків склала 27,6 мільйона штук, що на 10% більше, ніж у січні 2025 року (25,2 млн шт) та на 3% більше, ніж у лютому (26,8 млн шт).

У ДПС підкреслюють, що позитивна динаміка зростання середньоденних сум виторгів та кількості чеків, яка спостерігається останніми місяцями, свідчить про відповідальне ставлення платників податків до процесу фіскалізації та дотримання податкового законодавства.

Нагадаємо, ДПС розширила свої інструменти контролю за онлайн-продажами. Тепер вона систематично відстежує громадян та платників податків, які продають товари через інтернет і отримують за них грошові перекази.