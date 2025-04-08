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Среднедневная сумма выручки через РРО за год выросла на треть, достигнув рекордных 14,6 млрд гривен

РРО
Рекордные выручки через РРО зафиксированы в марте / Freepik

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины сообщила об очередном росте уровня фискализации в стране. В марте 2025 года среднедневная сумма выручки, проведенной через регистраторы расчетных операций (РРО), достигла рекордного значения – 14,6 миллиарда гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Этот показатель является самым высоким за все время наблюдений. По сравнению с мартом 2024 года среднедневная сумма выручки выросла на 31%, а по отношению к январю 2025 года – на 15%.

Важно отметить, что среднедневный объем выручки в марте текущего года даже превысил показатель декабря 2024 года (14,4 млрд гривен), который традиционно является самым прибыльным месяцем в году из-за праздничных распродаж.

Также сообщается, что растет и количество фискальных чеков. В марте 2025 года среднедневное количество чеков составило 27,6 млн штук, что на 10% больше, чем в январе 2025 года (25,2 млн шт) и на 3% больше, чем в феврале (26,8 млн шт).

В ГНС подчеркивают, что наблюдаемая в последние месяцы положительная динамика роста среднедневных сумм выручек и количества чеков, свидетельствует об ответственном отношении налогоплательщиков к процессу фискализации и соблюдения налогового законодательства.

Фото 2 — Среднедневная сумма выручки через РРО за год выросла на треть, достигнув рекордных 14,6 млрд гривен

Напомним, ГНС расширила свои инструменты контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает граждан и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы.

Автор:
Татьяна Бессараб