Податкова почала відстежувати грошові перекази за продаж товарів в інтернеті

Податкова служба розширила свої інструменти контролю за онлайн-продажами. Тепер вона систематично відстежує громадян та платників податків, які продають товари через інтернет і отримують за них грошові перекази.

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Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що з 1 березня поточного року Державна податкова служба почала отримувати з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) інформацію, що дозволяє виявляти громадян та підприємців, які порушують правила проведення розрахункових операцій.

Зокрема, ДПС отримує дані про:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

Вказується, що ці заходи спрямовані на запобігання та попередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій.

"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", - йдеться в повідомленні.

ДПС нагадує продавцям, які працюють в Інтернеті, про необхідність:

офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;

здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

Додамо, що Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку. Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання відповідно до останніх змін до Податкового Кодексу України.