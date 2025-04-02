Понад 28 тисяч платників сплатили податки на неправильні реквізити

У 2025 році вже понад 28 тис. платників податків в Електронному кабінеті отримали повідомлення про помилкову сплату податків через сервіс "Е-повідомлення" та скерували сплату на правильні реквізити.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що сервіс ДПС "Е-повідомлення", який запрацював наприкінці минулого року, оперативно інформує платника про помилкову сплату податків та єдиного внеску.

Він допомагає швидко виправити допущені при сплаті помилки в реквізитах платіжної інструкції та уникнути нарахування штрафних (фінансових) санкцій та пені.

Як це працює

Як зауважують в ДПС, якщо платник випадково здійснив платіж не за тими реквізитами, на наступний банківський день він отримує у приватній частині Електронного кабінету електронне інформаційне повідомлення з реквізитами такої платіжної інструкції.

Це повідомлення знаходиться у розділі "Вхідні/вихідні документи"/"Вхідні"/"Повідомлення".

Одночасно в Електронному кабінеті стає доступна електронна форма Заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені (форма J/F1302002) для направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковується помилкова сплата податків.

Зауважимо, повернення помилково сплачених сум грошових зобов’язань та пені здійснюється виключно на підставі заяви платника податку, поданої до територіального органу Державної податкової служби за місцем обліку протягом 1095 днів від дня її виникнення.

Нагадаємо, протягом січня та лютого 2025 року ДПС повернула платникам податків 28,7 мільярдів гривень ПДВ. За словами голови податкової Руслана Кравченка, всі ініціативи ДПС, спрямовані на зменшення випадків блокування податкових накладних та спрощення виходу підприємств з ризикових.