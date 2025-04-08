Світовий рейтинг авторинків 2025: в яких країнах продають найбільше нових автомобілів

Світовий рейтинг автомобільних ринків враховує сукупну кількість реєстрацій з більш ніж 150 країн світу. У 2025 році, як і раніше, його очолює Китай, незважаючи на втрату 0,8% продажів нових авто. США зайняли другу сходинку, на третій опинилася Індія. Найбільшим європейським авторинком стала Великобританія, яка посіла п’яте місце.

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Про це повідомляє Focus2move.

Глобальні продажі транспортних засобів (легкові та легкі комерційні авто) станом на лютий 2025 року досягли 13,17 млн одиниць, що на 0,4% більше, ніж у попередньому році. На китайський авторинок припало 27,5% усіх світових продажів. США посіли друге місце з 2,33 млн. продажів, хоча й втратили 2,9%. Частка країни на світовому ринку становила 17,7%. На третьому місці опинилася Індія з 791585 одиницями (+1,6%), за нею слідує Японія з 759875 одиницями (+16%).

Топ-10 країн за обсягом продажів нових авто:

КНР - 3,62 млн од. (-0.8%). США - 2,33 млн од. (-2,9%). Індія – 791,6 тис од. (+1,6%). Японія – 759,9 тис од. (+16%). Велика Британія – 517,1 тис од. (-7,3%). Німеччина – 410,6 тис од. (-4,5%). Бразилія – 332, 7 тис од. (+8,2%). Франція – 311,1 тис од. (-3,5%). Італія – 304,9 тис од. (-6,4%). Канада – 239, 9 тис од. (-2%).

Нагадаємо, у березні в Україні реалізували 996 нових комерційних автомобілів — на 18% більше, ніж у лютому. Однак, у порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто впали на 6%.