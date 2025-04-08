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Мировой рейтинг авторынков 2025: в каких странах продают больше всего новых автомобилей
Мировой рейтинг автомобильных рынков учитывает совокупное количество регистраций из более чем 150 стран мира. В 2025 году по-прежнему его возглавляет Китай, несмотря на потерю 0,8% продаж новых авто. США заняли второе место, на третьем оказалась Индия. Крупнейшим европейским авторынком стала Великобритания, занявшая пятое место.
Об этом сообщает F ocus2 move.
Глобальные продажи транспортных средств (легковые и легкие коммерческие авто) по состоянию на февраль 2025 достигли 13,17 млн единиц, что на 0,4% больше, чем в предыдущем году. На китайский авторынок пришлось 27,5% всех мировых продаж. США заняли второе место с 2,33 млн продаж, хоть и потеряли 2,9%. Доля страны на мировом рынке составила 17,7%. На третьем месте оказалась Индия с 791 585 единицами (+1,6%), за ней следует Япония с 759 875 единицами (+16%).
Топ-10 стран по объему продаж новых авто:
- КНР – 3,62 млн ед. (-0.8%).
- США – 2,33 млн ед. (-2,9%).
- Индия – 791,6 тыс. ед. (+1,6%).
- Япония – 759,9 тыс. ед. (+16%).
- Великобритания – 517,1 тыс. ед. (-7,3%).
- Германия – 410,6 тыс ед. (-4,5%).
- Бразилия – 332,7 тыс ед. (+8,2%).
- Франция – 311,1 тыс ед. (-3,5%).
- Италия – 304,9 тыс. ед. (-6,4%).
- Канада – 239,9 тыс ед. (-2%).
Напомним, в марте в Украине реализовали 996 новых коммерческих автомобилей — на 18% больше, чем в феврале. Однако, по сравнению с мартом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто упали на 6%.