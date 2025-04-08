Мировой рейтинг авторынков 2025: в каких странах продают больше всего новых автомобилей

Мировой рейтинг автомобильных рынков учитывает совокупное количество регистраций из более чем 150 стран мира. В 2025 году по-прежнему его возглавляет Китай, несмотря на потерю 0,8% продаж новых авто. США заняли второе место, на третьем оказалась Индия. Крупнейшим европейским авторынком стала Великобритания, занявшая пятое место.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает F ocus2 move.

Глобальные продажи транспортных средств (легковые и легкие коммерческие авто) по состоянию на февраль 2025 достигли 13,17 млн единиц, что на 0,4% больше, чем в предыдущем году. На китайский авторынок пришлось 27,5% всех мировых продаж. США заняли второе место с 2,33 млн продаж, хоть и потеряли 2,9%. Доля страны на мировом рынке составила 17,7%. На третьем месте оказалась Индия с 791 585 единицами (+1,6%), за ней следует Япония с 759 875 единицами (+16%).

Топ-10 стран по объему продаж новых авто:

КНР – 3,62 млн ед. (-0.8%). США – 2,33 млн ед. (-2,9%). Индия – 791,6 тыс. ед. (+1,6%). Япония – 759,9 тыс. ед. (+16%). Великобритания – 517,1 тыс. ед. (-7,3%). Германия – 410,6 тыс ед. (-4,5%). Бразилия – 332,7 тыс ед. (+8,2%). Франция – 311,1 тыс ед. (-3,5%). Италия – 304,9 тыс. ед. (-6,4%). Канада – 239,9 тыс ед. (-2%).

Напомним, в марте в Украине реализовали 996 новых коммерческих автомобилей — на 18% больше, чем в феврале. Однако, по сравнению с мартом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто упали на 6%.