- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В марте продажи новых грузовиков выросли на 18%
В марте в Украине реализовали 996 новых коммерческих автомобилей – на 18% больше, чем в феврале.
Об этом сообщает "Укравтопром".
О рынке грузовиков
Отмечается, что по сравнению с мартом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто упали на 6%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:
- Man – 170 ед.
- Renault – 134 ед.
- Iveco – 88 ед.
- Ford – 83 ед.
- Peugeot – 68 ед.
С начала года украинский автопарк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 2813 новыми машинами. Несмотря на положительную динамику последних месяцев, общий показатель уступает прошлогоднему — на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Напомним, в январе 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецтехника) было зарегистрировано 972 единицы. Это на 24% больше, чем в том же месяце прошлого года.