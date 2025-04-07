В марте продажи новых грузовиков выросли на 18%

В марте в Украине реализовали 996 новых коммерческих автомобилей – на 18% больше, чем в феврале.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Укравтопром".

О рынке грузовиков

Отмечается, что по сравнению с мартом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто упали на 6%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:

Man – 170 ед.

Renault – 134 ед.

Iveco – 88 ед.

Ford – 83 ед.

Peugeot – 68 ед.

С начала года украинский автопарк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 2813 новыми машинами. Несмотря на положительную динамику последних месяцев, общий показатель уступает прошлогоднему — на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в январе 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецтехника) было зарегистрировано 972 единицы. Это на 24% больше, чем в том же месяце прошлого года.