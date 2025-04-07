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В марте продажи новых грузовиков выросли на 18%

грузовики, авто, продажи
Рынок новых грузовиков показывает прирост.

В марте в Украине реализовали 996 новых коммерческих автомобилей – на 18% больше, чем в феврале.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

О рынке грузовиков

Отмечается, что по сравнению с мартом прошлого года, регистрации новых коммерческих авто упали на 6%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце вошли:

  • Man – 170 ед.
  • Renault – 134 ед.
  • Iveco – 88 ед.
  • Ford – 83 ед.
  • Peugeot – 68 ед.

С начала года украинский автопарк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 2813 новыми машинами. Несмотря на положительную динамику последних месяцев, общий показатель уступает прошлогоднему — на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в январе 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецтехника) было зарегистрировано 972 единицы. Это на 24% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Автор:
Ольга Опенько