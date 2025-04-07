У березні продажі нових вантажівок зросли на 18%

У березні в Україні реалізували 996 нових комерційних автомобілів — на 18% більше, ніж у лютому.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Про ринок вантажівок

Зазначається, що у порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто впали на 6%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Man – 170 од.

Renault – 134 од.

Iveco – 88 од.

Ford – 83 од.

Peugeot – 68 од.

Від початку року український автопарк вантажних і спеціалізованих автомобілів поповнився 2813 новими машинами. Попри позитивну динаміку останніх місяців, загальний показник дещо поступається торішньому — на 2% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, у січні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецтехніка) було зареєстровано 972 одиниці. Це на 24% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.