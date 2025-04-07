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У березні продажі нових вантажівок зросли на 18%
У березні в Україні реалізували 996 нових комерційних автомобілів — на 18% більше, ніж у лютому.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Про ринок вантажівок
Зазначається, що у порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто впали на 6%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- Man – 170 од.
- Renault – 134 од.
- Iveco – 88 од.
- Ford – 83 од.
- Peugeot – 68 од.
Від початку року український автопарк вантажних і спеціалізованих автомобілів поповнився 2813 новими машинами. Попри позитивну динаміку останніх місяців, загальний показник дещо поступається торішньому — на 2% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, у січні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецтехніка) було зареєстровано 972 одиниці. Це на 24% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.