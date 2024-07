Украина анонсировала расширение географии программы Grain From Ukraine

Украина планирует расширить программу Grain From Ukraine в другие регионы мира. Уже обсуждаются возможные поставки в Гаити, Чад, Камерун, Танзанию, Джибути и другие страны.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Продолжаем продвигать интересы Украины в мире посредством помощи другим", - говорится в его сообщении.

Он отметил, что одним из ключевых инструментов для этого является гуманитарная программа Grain From Ukraine, которая позволяет направить часть украинского продовольствия в страны, где люди нуждаются в еде уже сейчас. В настоящее время продолжаются обсуждения поставок в такие страны как Гаити, Чад, Камерун, Танзания, Джибути и т.д.

Также, по словам Ермака, украинские дипломаты активно продвигают Grain From Ukraine на глобальном уровне через публичную и цифровую дипломатию, в частности, через проект Together We Rise в Найроби (Кения).

За время существования программы Украина направила более 200 тысяч тонн агропродукции

Как сообщил глава ОП, с момента начала этой инициативы в 2022 году Украина направила 221,41 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, включая 195 тысяч тонн пшеницы, 22,265 тысяч тонн пшеничной муки и 4,141 тысяч тонн колотого гороха, в 10 стран Африки и Азии. Это помогло обеспечить продовольственную безопасность для 8 миллионов человек.

При этом часть украинской агропродукции выкупают государства-участники проекта.

"Это win-win стратегия: наши международные партнеры поддерживают украинскую экономику и одновременно улучшают продовольственную ситуацию в мире", – отметил Ермак.

В первой половине 2024 года Украина уже доставила партии пшеничной муки в Судан, пшеницу в Нигерию, колотый горох в Мавританию, Джибути, Мозамбик и Демократическую Республику Конго. Сейчас часть гуманитарных грузов следует в Малави и другие государства-реципиенты. Кроме того, Украина впервые отправит подсолнечное масло в рамках Grain from Ukraine. 2453,26 тонн растительного масла предназначено для 5-х государств Африки - Демократическая Республика Конго, Мозамбик, Джибути, Мавритания, Палестина.

Продовольственная гуманитарная программа Grain from Ukraine

Суть гуманитарной программы "Зерно из Украины", запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

Ею предполагается, что:

Украина направит часть уходящей на экспорт пшеницы на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода;

международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

Инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") была начата президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) с целью уменьшения вреда, причиненного для мировой продовольственной системы российской агрессией и попыткой блокады украинских портов.

В ноябре 2023 года Швеция, Швейцария и Австрия объявили о выделении на программу Grain From Ukraine через Всемирную продовольственную программу суммарно более 15,5 млн. евро.

Также сообщалось, что Катар выделил 20 млн долларов для инициативы Grain from Ukraine.

Фото: ua.depositphotos.com