Выдержки из реестров и изменения к данным ФЛП: возвращено три сервиса на портале "Действие"

Портал "Дія" возобновил предоставление трех услуг для бизнеса, позволяя быстро обновлять данные ФЛП и получать официальные подъемники без лишних затрат времени.

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Важные сервисы для бизнеса и личных дел снова на портале "Дія". Вернули три суперполезных услуги, чтобы в несколько кликов, а не с бумагами в очереди", — говорится в сообщении.

Какие услуги снова доступны в "Дії"

Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Теперь получить справки о недвижимости стало проще – можно получить информацию из нескольких реестров с помощью одного запроса.

Внесение изменений в данные ФЛП.

Обновлены контактные данные, ФИО или местонахождение, а также возможность изменять виды экономической деятельности для ФЛП без очередей и бумажной волокиты.

Выписка из Единого государственного реестра.

Теперь выписку о ФЛП можно получить непосредственно на портале.

Как получить данные из реестра недвижимости онлайн

Эта услуга позволяет получить справку об объекте недвижимого имущества. Стоимость услуги составляет 40 грн., но цена может варьироваться в зависимости от объема предоставленной информации.

Справка включает данные из четырех реестров.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Реестр прав собственности на недвижимое имущество;

Государственный реестр ипотек;

Единый реестр запретов на отчуждение объектов недвижимого имущества.

Для получения справки потребуется квалифицированная электронная подпись.

Внесение изменений в данные ФЛП

Изменить данные о ФЛП онлайн в "Дії" можно без привлечения государственного регистратора. Для этого есть бесплатный вариант функции – изменение контактной информации или КВЭД.

За 230 грн админсбора можно обновить ФИО или место регистрации. Однако для обновления номера налогоплательщика или паспортных данных необходимо обратиться в ЦНАП офлайн.

Как ФЛП получить выписку из ЕГР

Эта услуга платная и предусматривает административный сбор в размере 110 грн. Чтобы получить подъемник, нужно:

Перейти на страницу услуги и нажать "Получить выписку". Авторизоваться (или зарегистрироваться) в кабинете гражданина. Проверьте правильность личных данных и обновите их при необходимости. Проверить информацию о ФЛП. Если все верно – произвести оплату.

Выдержка будет доступна в течение нескольких минут после оплаты. Скачать его можно в разделе "Полученные документы" в личном кабинете портала "Дія".