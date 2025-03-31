Бронирование военнообязанных: бизнес призывает обновить данные на портале "Дія"

28 февраля 2025 года Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных. В общее количество работников теперь включаются те, кто был призван на военную службу после 18 мая 2024 года. Но эти изменения еще не отображены на веб-портале "Дія".

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что отсутствие технической возможности корректно отразить общее количество военнообязанных оказывает непосредственное влияние на размер квоты – количество работников, которых компании могут забронировать.

"Это особенно критично для предприятий, где мобилизовано уже более 30% военнообязанных. Такая ситуация может негативно влиять на стабильность работы бизнеса и эффективность производственных процессов", — подчеркивают ЕБА.

Поэтому бизнес просит доработать цифровые решения, которые обеспечили бы корректное отображение военнообязанных на портале "Дія", согласно действующему законодательству, учитывая работников, призванных на военную службу во время мобилизации после 18 мая 2024 года.

В ЕБА отмечают, что улучшение процессов бронирования поможет предприятиям поддерживать и планировать свою деятельность, что будет иметь положительный экономический эффект для государства.

Бизнес надеется, что соответствующие изменения удастся реализовать в ближайшее время, ведь после 31 марта предыдущие статусы критичности предприятий теряют свою актуальность.

"То есть бизнес ожидает перезагрузки всего процесса бронирования. Именно поэтому крайне важно доработать систему таким образом, чтобы все предусмотренные законом возможности, касающиеся процесса определения критических предприятий и бронирования, были доступны для пользователей", — подчеркивают в ЕБА.

Мобилизация и бронирование в Украине

С 1 марта в системе бронирования действуют нововведения, связанные с обновлением законодательства.

Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно было подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года. Впоследствии Кабмин принял решение о продлении действия отсрочок для забронированных работников до 31 марта. До этой даты бронирование работников таких предприятий будет оставаться в силе. После этого срока может происходить либо перебронирование, либо снятие отсрочок.

Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и действия военного положения, в частности, пересмотрены сроки проверки сведений о работнике во время его бронирования и уменьшен срок для аннулирования отсрочки.