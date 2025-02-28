Кабмин обновил порядок бронирования: какие важные изменения предусмотрены

28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, в частности пересмотрены сроки проверки сведений о работнике во время его бронирования и уменьшен срок для аннулирования отсрочки.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Принято решение внести изменения в постановление Кабмина №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 27 января 2023 о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Какие изменения бронирования предусмотрены?

Правительством введены следующие изменения:

учет в общем количестве военнообязанных, подлежащих бронированию, работников, призванных на военную службу во время мобилизации после 18.05.2024;

неприменение к государственным органам требования относительно 72-часовой проверки сведений о работнике при его бронировании;

уменьшение до 5 дней срока аннулирования отсрочки работников предприятий, учреждений, организаций;

введение месячного периода для критерия размера начисленной средней заработной платы работников при определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

По данным Мельничука, определена задача Пенсионного фонда и Минцифры в течение месяца обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Единым государственным веб-порталом электронных услуг относительно соответствия условиям размера начисленной заработной платы военнообязанных работников.

Мобилизация и бронирование в Украине

15 января 2025 года Верховная Рада Украины приняла законы № 12404 и № 12405 об очередном продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля по 9 мая 2025 года. Уже завтра, 1 марта, в системе бронирования будут действовать новшества, связанные с обновлением законодательства. Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно было подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года. Впоследствии Кабмин принял решение о продлении действия отсрочок для забронированных работников до 31 марта. До этой даты бронирование работников таких предприятий будет оставаться в силе. После этого срока может происходить либо перебронирование, либо снятие отсрочок.

Ранее, 7 февраля, сообщалось о том, что медиков будут снимать с "брони" для нужд ВСУ. Это будет происходить по запросу Минобороны и Командования медицинских сил по потребностям в тех или иных специалистах-медиках. Руководители медучреждений будут подавать заявки на разбронирование через "Действие".