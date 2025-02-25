Кабмин продлил срок бронирования работников до 31 марта

Правительство 25 февраля разрешило предприятиям, еще не успевшим подтвердить критичность и перебронировать работников, сделать это до 31 марта. До этой даты бронирование работников таких предприятий будет оставаться в силе.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, предприятия, обновившие статус критичности, могут бронировать работников до 1 апреля без обязательной 72-часовой обработки данных, что значительно ускоряет процесс.

Из-за трудностей, вызванных российскими кибератаками в начале года, была продлена возможность подать документы на обновление статуса критичности и перебронировать сотрудников, отметила первая вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Бронирование остается важной составляющей эффективной работы экономики, поскольку аналитика свидетельствует, что хотя статус критических предприятий имеет только 12%, именно они в 2022-2023 годах обеспечили 67% доходов всех предприятий страны, добавила она.

Как подать заявление на бронирование работников через "Дію"

Заявление на бронирование работников можно подать только через портал "Дію".

Все действия теперь производятся исключительно в электронном формате. Важно: если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки необходимо отменить предварительное бронирование.

Алгоритм бронирования:

Авторизоваться на портале "Дія". Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление". Внести нужные данные работников. Подтвердить уровень их заработной платы. Проверить и подписать заявку (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант). Ожидать результата – сообщение о рассмотрении заявки поступит на электронную почту и портал "Дія".

Подтвержденное бронирование отображается в приложении Резерв+. Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности – до 1 года.

О критичности предприятий

Статус критически важного предприятия могут получить компании, отвечающие трем критериям, определенным правительством.

Два из них обязательны:

средняя зарплата работников не менее 20000 грн;

отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий предприятие может выбрать один из следующих:

уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах);

валютные поступления свыше 32 млн евро в год (кроме ссуд и кредитов);

стратегическое значение для экономики и безопасности государства (определено правительственным перечнем, ПКМУ № 83 от 04.03.2015);

важное значение для отдельной отрасли экономики или территориального общества (критерии определяются соответствующими государственными органами, ОВА);

статус резидента Дія.

снабжение электронных коммуникационных услуг с определенным уровнем дохода.

Как получить статус критически важного предприятия

Определить профильный орган (Минэнерго, Минцифры, Минагро и т.п.). Подготовить и подать документы (финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине). Подать заявку в соответствующий орган и дождаться решения (до 10 рабочих дней). Получить официальное доказательство.

С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.

Напомним, что причиной для обновления порядка бронирования стали результаты аудита, который начали внезапно проводить в октябре, закрыв возможность для новых бронирований.