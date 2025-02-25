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Кабмин продлил срок бронирования работников до 31 марта
Правительство 25 февраля разрешило предприятиям, еще не успевшим подтвердить критичность и перебронировать работников, сделать это до 31 марта. До этой даты бронирование работников таких предприятий будет оставаться в силе.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Кроме того, предприятия, обновившие статус критичности, могут бронировать работников до 1 апреля без обязательной 72-часовой обработки данных, что значительно ускоряет процесс.
Из-за трудностей, вызванных российскими кибератаками в начале года, была продлена возможность подать документы на обновление статуса критичности и перебронировать сотрудников, отметила первая вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Бронирование остается важной составляющей эффективной работы экономики, поскольку аналитика свидетельствует, что хотя статус критических предприятий имеет только 12%, именно они в 2022-2023 годах обеспечили 67% доходов всех предприятий страны, добавила она.
Как подать заявление на бронирование работников через "Дію"
Заявление на бронирование работников можно подать только через портал "Дію".
Все действия теперь производятся исключительно в электронном формате. Важно: если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки необходимо отменить предварительное бронирование.
Алгоритм бронирования:
- Авторизоваться на портале "Дія".
- Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление".
- Внести нужные данные работников.
- Подтвердить уровень их заработной платы.
- Проверить и подписать заявку (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант).
- Ожидать результата – сообщение о рассмотрении заявки поступит на электронную почту и портал "Дія".
Подтвержденное бронирование отображается в приложении Резерв+. Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности – до 1 года.
О критичности предприятий
Статус критически важного предприятия могут получить компании, отвечающие трем критериям, определенным правительством.
Два из них обязательны:
- средняя зарплата работников не менее 20000 грн;
- отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.
Третий критерий предприятие может выбрать один из следующих:
- уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах);
- валютные поступления свыше 32 млн евро в год (кроме ссуд и кредитов);
- стратегическое значение для экономики и безопасности государства (определено правительственным перечнем, ПКМУ № 83 от 04.03.2015);
- важное значение для отдельной отрасли экономики или территориального общества (критерии определяются соответствующими государственными органами, ОВА);
- статус резидента Дія.
- снабжение электронных коммуникационных услуг с определенным уровнем дохода.
Как получить статус критически важного предприятия
- Определить профильный орган (Минэнерго, Минцифры, Минагро и т.п.).
- Подготовить и подать документы (финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине).
- Подать заявку в соответствующий орган и дождаться решения (до 10 рабочих дней).
- Получить официальное доказательство.
С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.
Напомним, что причиной для обновления порядка бронирования стали результаты аудита, который начали внезапно проводить в октябре, закрыв возможность для новых бронирований.