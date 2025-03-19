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Ассоциация перевозчиков сообщает о принудительном снятии водителей с рейсов полицией и ТЦК
Полиция и представители ТЦК и СП продолжают практику принудительного снятия водителей с международных рейсов, оставляя без присмотра транспортные средства с ценными грузами.
Об этом сообщает Ассоциация международных перевозчиков Украины (АсМАП).
"Практика принудительного снятия водителей с транспортных средств при выполнении международных рейсов продолжается", — отмечается в сообщении.
Водителей принудительно снимают с рейсов
Перевозчики отмечают, что практикуются разные варианты, когда ТЦК мобилизуют водителей. В частности:
- Водитель, выполняя международный рейс и имея все необходимые документы, включая военно-учетные, останавливается полицией и ТЦК. Несмотря на то, что он официально трудоустроен, предприятие платит налоги и выполняет контракты, его принудительно снимают с рейса. После медосмотра водитель получает статус военнослужащего и отправляется на полигон. Между тем грузовик с ценным товаром оставлен без присмотра, а контракт не выполнен. Никто не несет ответственности за сохранность груза или нарушение срока доставки.
- Водитель, возвращаясь в Украину после выполнения рейса, узнает, что он находится в розыске. Результат тот же: водитель отправляется на полигон, а грузовик с товаром остается у пункта пропуска. Цепи поставок разрываются, заказчики ждут груз. В таком случае перевозчик не может выполнить требования Таможенного кодекса Украины о доставке товаров под таможенным контролем в сроки, предусмотренные законодательством (10 суток до таможни назначения или 5 суток в пределах одной таможни).
"Возникает резонный вопрос: есть ли настоятельная потребность направлять проехавшего сотни километров водителя на прохождение ВЛК, например, в Кременце (Хмельницкой области), где его остановили представители ТЦК, или все же стоит дать ему возможность закончить рейс и пройти ВЛК по месту постоянной регистрации или трудоустройства"? — отмечают в АсМАП.
Мобилизация и бронирование в Украине
15 января 2025 года Верховная Рада Украины приняла законы № 12404 и № 12405 об очередном продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля по 9 мая 2025 года. С 1 марта в системе бронирования действуют нововведения, связанные с обновлением законодательства. Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно было подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года. Впоследствии Кабмин принял решение о продлении действия отсрочок для забронированных работников до 31 марта. До этой даты бронирование работников таких предприятий будет оставаться в силе. После этого срока может происходить либо перебронирование, либо снятие отсрочок.
Ранее, 7 февраля сообщалось о том, что медиков будут снимать с "брони" для нужд ВСУ .