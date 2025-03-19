Асоціація перевізників повідомляє про примусове зняття водіїв з рейсів поліцією та ТЦК

Поліція та представники ТЦК і СП продовжують практику примусового зняття водіїв з міжнародних рейсів, залишаючи без нагляду транспортні засоби з цінними вантажами.

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Про це повідомляє Асоціація міжнародних перевізників України (АсМАП).

"Практика примусового зняття водіїв з транспортних засобів під час виконання міжнародних рейсів продовжується", - зазначається в повідомленні.

Водіїв примусово знімають з рейсів

Перевізники зазначають, що практикуються різні варіанти, коли ТЦК мобілізують перевізників. Зокрема:

Водій, виконуючи міжнародний рейс і маючи всі необхідні документи, включаючи військово-облікові, зупиняється поліцією та ТЦК. Незважаючи на те, що він офіційно працевлаштований, підприємство сплачує податки та виконує контракти, його примусово знімають з рейсу. Після медогляду водій отримує статус військовослужбовця і відправляється на полігон. Тим часом вантажівка з цінним товаром залишена без нагляду, а контракт не виконано. Ніхто не несе відповідальності за збереження вантажу або порушення терміну доставки.

Водій, повертаючись до України після виконання рейсу, дізнається, що він перебуває в розшуку. Результат той самий: водій відправляється на полігон, а вантажівка з товаром залишається біля пункту пропуску. Ланцюги поставок розриваються, замовники чекають на вантаж. У такому випадку перевізник не може виконати вимоги Митного кодексу України щодо доставки товарів під митним контролем у терміни, що передбачені законодавством (10 діб до митниці призначення або 5 діб в межах однієї митниці).

"Виникає резонне питання: чи є нагальна потреба направляти водія, який проїхав сотні кілометрів, на проходження ВЛК, наприклад, у Кременці (Хмельницької області), де його зупинили представники ТЦК, чи все ж таки варто дати йому можливість закінчити рейс і пройти ВЛК за місцем постійної реєстрації чи працевлаштування"? - наголошують в АсМАП.

Мобілізація та бронювання в Україні

15 січня 2025 року, Верховна Рада України ухвалила закони № 12404 та № 12405 про чергове продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року. З 1 березня, в системі бронювання діють нововведення, які пов’язані з оновленням законодавства. Згідно з новим порядком бронювання, підприємство мало підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року. Згодом Кабмін ухвалив рішення про подовження дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними. Після цього терміну може відбуватися або перебронювання, або зняття відстрочок.

Раніше, 7 лютого, повідомлялося про те, що медиків зніматимуть з "броні" для потреб ЗСУ.