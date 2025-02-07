У деяких медиків заберуть "бронь" та мобілізують: деталі

Медиків зніматимуть з "броні" для потреб ЗСУ. Це відбуватиметься на запит Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Керівники медзакладів подаватимуть заявки на розбронювання через "Дію".

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що механізм розбронювання медиків для потреб ЗСУ міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко обговорив із заступником міністра оборони України Сергієм Мельником і командувачем Медичних сил ЗСУ Анатолієм Казмірчуком.

Як пояснюють в МОЗ, "розбронювання" медичних працівників відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Далі МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів через "Дію", відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації.

Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на один рік.

Процес планують організувати так, аби забезпечити належне функціонування цивільних медичних закладів.

"На сьогодні понад 75% поранених військовослужбовців проходять лікування в цивільних медичних закладах. Для нас важливо забезпечити безперебійне надання медичної допомоги в повному обсязі. Тому уряд прийняв рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників. Водночас розуміємо і потреби фронту. Для того, аби покрити їх, координуємося з Міноборони та командуванням Медичних сил. Рішення про розбронювання медиків мають ухвалювати з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу", – зазначив Ляшко.

Зауважимо, натомість працівники комунальних підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання та управління побутовими відходами, зможуть отримати бронювання під час мобілізації.

Додамо, що бізнес просить запровадити відповідальність для представників ТЦК за порушення, оскільки вже були неодноразові випадки мобілізації заброньованих громадян.

В ЄБА підкреслюють, що все це призводить до ускладнення або навіть зупинок роботи компаній, має негативний вплив на економіку та, відповідно, надходження до бюджету, які є фактично єдиним джерелом фінансування для ЗСУ.