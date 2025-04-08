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Система строительства в Украине уже привлекла 7 тыс. новых пользователей в 2025 году
В первом квартале 2025 года Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ) пополнили более 7 000 новых профессиональных пользователей. Благодаря этой системе украинцы могут получать строительные услуги онлайн через портал “Дія”.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Что известно о системе
Система работает уже около пяти лет и стала основой для цифровизации строительного сектора. После запуска все процессы, связанные с оформлением строительной деятельности, перевели в электронный формат и сделали доступными через портал "Дія".
Ранее документы в строительной сфере оформлялись на бумаге, что создавало риски их потери, подделки или задержки в рассмотрении. Переход к цифровому формату значительно ускорил процесс для пользователей и обеспечил большую безопасность. Теперь каждый этап фиксируется в системе, что исключает возможность каких-либо нечестных действий.
Сегодня в ЕГЭСББ зарегистрировано около 130 тысяч пользователей. Это архитекторы, инженеры-проектировщики, технические инвентаризаторы, работники органов архитектурно-строительного контроля, девелоперы и заказчики строительства.
На портале "Дія" доступны 13 строительных услуг:
- Уведомление о начале подготовительных работ.
- Уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта.
- Уведомление о начале строительных работ СС1.
- Заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка.
- Выдача строительного паспорта.
- Декларация о готовности к эксплуатации объектов СС1.
- Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта. Декларация о готовности к эксплуатации самовольно выстроенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения.
- Декларация о готовности к эксплуатации по решению суда.
- Разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений уже выданного разрешения.
- Аннулирование разрешения на выполнение строительных работ.
- Сертификат о принятии объекта в эксплуатацию.
- Отмена уведомления о начале подготовительных или строительных работ.
ЕГЕСБ также обеспечивает создание и хранение важной информации об объектах строительства. В I квартале 2025 года в системе зарегистрировано:
- 165+ тыс. сведения о технических инвентаризации — необходимы перед регистрацией права собственности или вводом объекта в эксплуатацию;
- 32+ тыс. разрешительных документов — для выполнения работ и подтверждения ввода в эксплуатацию;
- 7,6+ тыс. проектных документаций – для фиксации решений, необходимых для начала строительства;
- 6,8+ тыс. строительных паспортов – для индивидуальных жилых домов до 500 кв. м;
Через систему выдано почти 5 тыс. градостроительных условий и ограничений для больших объектов.
Также продолжается автоматическая регистрация специальных имущественных прав: за I квартал зарегистрировано 52 объекта, включающих 5600 будущих единиц недвижимости, из которых 15 уже получили право собственности.
О Единой электронной системе строительства
ЕГЭСБ интегрирована с цифровой системой DREAM и Реестром поврежденного и уничтоженного имущества, что обеспечивает прозрачность и эффективность восстановления страны. Эти интеграции сделали процессы восстановления более контролируемыми, а данные о реализации проектов доступны для мониторинга.
Внедрение цифровых решений в восстановление Украины поддерживается международными партнерами: ЕИБ, ЕБРР, Всемирным банком, GIZ, JICA, EUACI и другими.
Единая государственная система в сфере строительства реализуется в сотрудничестве Министерства развития общин и территорий Украины и Министерства цифровой трансформации. Разработка сервисов осуществлена в рамках проекта "Поддержка цифровой трансформации" при содействии USAID и UK Dev. Партнер проекта – Фонд Восточная Европа.