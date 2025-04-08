Система будівництва в Україні залучила вже 7 тис. нових користувачів у 2025 році

У першому кварталі 2025 року Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) поповнили понад 7 000 нових професійних користувачів. Завдяки цій системі українці можуть отримувати будівельні послуги онлайн через портал “Дія”.

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Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що відомо про систему

Система працює вже майже п’ять років і стала основою для цифровізації будівельного сектору. Після її запуску всі процеси, пов’язані з оформленням будівельної діяльності, перевели в електронний формат та зробили доступними через портал "Дія".

Раніше документи у будівельній сфері оформлювалися на папері, що створювало ризики їх втрати, підробки чи затримок у розгляді. Перехід до цифрового формату значно прискорив процес для користувачів і забезпечив більшу безпеку. Тепер кожен етап фіксується в системі, що виключає можливість будь-яких нечесних дій.

Сьогодні в ЄДЕССБ зареєстровано близько 130 тисяч користувачів. Це архітектори, інженери-проєктувальники, технічні інвентаризатори, працівники органів архітектурно-будівельного контролю, девелопери та замовники будівництва.

На порталі "Дія" наразі доступні 13 будівельних послуг:

Повідомлення про початок підготовчих робіт.

Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта.

Повідомлення про початок будівельних робіт СС1.

Заява про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Видача будівельного паспорта.

Декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1.

Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта. Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об’єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення.

Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду.

Дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу.

Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт.

Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію.

Скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.

ЄДЕССБ також забезпечує створення та зберігання важливої інформації про об’єкти будівництва. У І кварталі 2025 року в системі зареєстровано:

Понад 165 тис. відомостей про технічні інвентаризації — необхідні перед реєстрацією права власності чи введенням об’єкта в експлуатацію;

Понад 32 тис. дозвільних документів — для виконання робіт і підтвердження введення в експлуатацію;

Понад 7,6 тис. проєктних документацій — для фіксації рішень, необхідних для початку будівництва;

Понад 6,8 тис. будівельних паспортів — для індивідуальних житлових будинків до 500 кв. м;

Через систему видано майже 5 тис. містобудівних умов та обмежень для великих об’єктів.

Також триває автоматична реєстрація спеціальних майнових прав: за І квартал зареєстровано 52 об’єкти, що включають 5 600 майбутніх одиниць нерухомості, з яких 15 вже отримали право власності.

Про Єдину електронну система будівництва

ЄДЕССБ інтегрована з цифровою системою DREAM та Реєстром пошкодженого та знищеного майна, що забезпечує прозорість та ефективність відбудови країни. Ці інтеграції зробили процеси відновлення більш контрольованими, а дані про реалізацію проєктів — доступними для моніторингу.

Упровадження цифрових рішень у відбудову України підтримують міжнародні партнери: ЄІБ, ЄБРР, Світовий банк, GIZ, JICA, EUACI та інші.

Єдина державна система у сфері будівництва реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій України й Міністерства цифрової трансформації України. Розробку сервісів здійснено в межах проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за сприяння USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.