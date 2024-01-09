Катар выделил $20 млн для инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины")

Катар сделал значительный вклад в размере $20 млн в программу Grain from Ukraine.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

"Отметил вклад Катара в размере $20 млн в инициативу Grain from Ukraine и заверил, что Украина вопреки попыткам России сорвать мирную навигацию по Черному морю и в дальнейшем будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности", - написал президент в своем телеграмм-канале.

Он поблагодарил за важную посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей. Кроме того, были обсуждены дальнейшее сотрудничество по этому направлению и продолжение работы по реализации Украинской формулы мира, а также организация предстоящего Глобального саммита мира.

Напомним, в июле 2023 года Катар объявил о готовности стать посредником в возвращении депортированных в Россию украинских детей.

Продовольственная гуманитарная программа Grain from Ukraine

Суть гуманитарной программы "Зерно из Украины", запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

Ею предполагается, что:

Украина направит часть идущей на экспорт пшеницы на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода;

международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

В ноябре 2023 года Швеция, Швейцария и Австрия объявили о выделении на программу Grain From Ukraine через Всемирную продовольственную программу суммарно более €15,5 млн.

Добавим, что на международном саммите инициативы Grain from Ukraine Владимир Зеленский заявил о наличии договоренностей с несколькими государствами о получении Украиной катеров для сопровождения судов "зерновым коридором" и больше ПВО для Одесской области.