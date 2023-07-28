Катар готов стать посредником в возвращении депортированных в Россию украинских детей

Президент Владимир Зеленский 28 июля провел в Киеве встречу с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Как охарактеризовал глава государства эти переговоры в вечернем видеообращении, они были очень плодотворными.

"Самое важное – Катар будет с нами в реализации "формулы мира", присоединяется к общим глобальным усилиям. Договорились о сотрудничестве для возвращения украинских детей, которые были депортированы в Россию", - сообщил президент.

Также он отметил, что в ходе встречи была обсуждена ситуация вокруг Черноморской зерновой инициативы. По словам Зеленского, очень важно, чтобы на мировом продовольственном рынке не было никаких дефицитов и спровоцированных Россией кризисов, поскольку это вопрос глобальной стабильности. Президент в этом контексте поблагодарил Катар "за ответственную позицию".

"Ценим этот визит и считаем его важным проявлением поддержки и солидарности Катара с нашим государством. Искренне благодарны за всю полученную от Катара помощь", - цитирует Зеленского его прессслужба.

Со своей стороны премьер Аль Тани передал приветствие от Эмира Катара и сообщил о намерении этой страны выделить 100 миллионов долларов в поддержку гуманитарных потребностей Украины.

Как указывают в ОП, президент проинформировал собеседника о ежедневных ракетных ударах России по Одессе, попытках разрушить исторический центр города, находящегося под охраной ЮНЕСКО, и гражданскую портовую инфраструктуру.

"В этом контексте стороны обсудили дальнейшие шаги по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и продлению безопасного функционирования "зернового коридора", - отмечается в сообщении.

Особое внимание было уделено и плану восстановления Украины: глава государства отдельно отметил возможности для катарских инвестиционных фондов и деловых кругов участвовать в имплементации конкретных программ развития и восстановления Украины.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Кабинета министров, в ходе первого в истории визита в Украину глава катарского правительства встретился со своим коллегой Денисом Шмыгалем.

"Ценим, что вы находитесь с визитом в Киеве в эти дни, когда Россия продолжает вести неоколониальную по своей сути войну против Украины. Ваш визит в такое сложное для украинского народа время является важным сигналом и свидетельством солидарности и поддержки Украины со стороны вашего государства", – отметил последний.

В ходе встречи стороны отметили важность возобновления работы Черноморской зерновой инициативы и необходимость продолжения реализации инициативы Grain from Ukraine. Шмыгаль подчеркнул, что, выйдя из "зернового соглашения", РФ поставила под угрозу жизни миллионов людей во всем мире, прежде всего в странах Африки и Азии.

Премьеры также подробно обсудили инициированную Зеленским "формулу мира", в частности, обменялись мнениями по реализации конкретных шагов этой формулы в таких направлениях как продовольственная безопасность, энергетическая безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.

Шмигаль поблагодарил Катар за готовность приложить посреднические усилия с целью возвращения украинских детей, которые Россия незаконно вывезла и продолжает удерживать на своей территории.

Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина

Также он выразил благодарность за предоставление Украине 100 миллионов долларов гуманитарной поддержки: отмечается, что деньги будут направлены на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, на гуманитарное разминирование и другие важные социальные и гуманитарные проекты. Отдельно глава правительства Украины отметил выделение 50 специальных стипендий для украинцев с возможностью обучения в Катарском университете.

Аль Тани и Шмыгаль договорились тесно сотрудничать в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, а также создать другие специализированные рабочие группы и комиссии по разработке вопросов в различных сферах: от высоких технологий и диджитализации до поставки питьевой воды в тех регионах Украины, где это нужно.

Напомним также, что накануне стало известно, что шесть арабских стран Персидского залива, включая Катар, выступают с единой позицией о важности возобновления функционирования "зернового соглашения", гарантировавшего безопасность судам, следовавшим в и из морских портов Одесской области.