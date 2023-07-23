В Украине начали расследование из-за причастности ЧХ Беларуси к депортации детей

Генеральная прокуратура Украины начала расследование возможного участия Белорусского Красного Креста в содействии России по похищению и принудительной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

"Мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и депортации украинских детей", - написал Костин.

Он отметил, что участие Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с оккупированных Россией территорий в Беларусь является соучастием в международном преступлении.

Костин подчеркнул, что это грубое нарушение норм Женевских конвенций, а также основополагающих принципов Красного Креста.

"Мы надеемся, что МККК (Международный Комитет Красного Креста) рассмотрит это нарушение добродетели и примет соответствующие меры", - резюмировал генпрокурор.

Международный Красный Крест заявил, что не знал о поездке главы белорусского ЧХ Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины, во время которой он сознался в вывозе украинских детей. В ведомстве осудили действия ЧХ Беларуси из-за возможной причастности к депортации украинских детей

Там заявили, что действия любого из национальных обществ Красного Креста или Красного Полумесяца, противоречащие гуманитарной миссии, основополагающим принципам и политике, воспринимаются МФКК очень серьезно.

Поэтому МФКК передала это дело в Комитет по соблюдению требований и посредничества, который, согласно нашей конституции, является независимым органом, расследующим и рассматривающим вероятные нарушения добродетели.

Напомним, что еще 3 мая Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи осудить совершенные Россией и Беларусью преступления принудительной депортации украинских детей.