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В Україні почали розслідування через причетність ЧХ Білорусі до депортації дітей

В Україні почали розслідування через причетність ЧХ Білорусі до депортації дітей
Фото: Тwitter.com/AndriyKostin

Генеральна прокуратура України почала розслідування щодо можливої участі Білоруського Червоного Хреста у сприянні Росії щодо викрадення і примусової депортації українських дітей з окупованих територій.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

"Ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей", - написав Костін.

Він  зазначив, що участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих Росією територій до Білорусі є співучастю у міжнародному злочині.

Костін наголосив, що це є грубим порушенням норм Женевських конвенцій, а також основоположних принципів Червоного Хреста.

"Ми сподіваємося, що МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста) розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів", - резюмував генпрокурор.

Міжнародний Червоний Хрест заявив, що не знав про поїздку глави білоруського ЧХ Дмитра Шевцова на окуповані території України, під час якої він зізнався у вивезенні українських дітей. У відомстві засудили дії ЧХ Білорусі через можливу причетність до депортації українських дітей

Там заявили, що дії будь-якого з національних товариств Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця, що суперечать гуманітарній місії, основоположним принципам і політиці, сприймаються МФЧХ дуже серйозно.  

Тому МФЧХ передала цю справу до Комітету з дотримання вимог і посередництва, який, згідно з нашою конституцією, є незалежним органом, який розслідує та розглядає ймовірні порушення доброчесності. 

Міністерство закордонних справ України псля цього закликало Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт глави Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова. 

Автор:
Тетяна Гойденко