В Україні почали розслідування через причетність ЧХ Білорусі до депортації дітей

Генеральна прокуратура України почала розслідування щодо можливої участі Білоруського Червоного Хреста у сприянні Росії щодо викрадення і примусової депортації українських дітей з окупованих територій.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

"Ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей", - написав Костін.

Він зазначив, що участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих Росією територій до Білорусі є співучастю у міжнародному злочині.

Костін наголосив, що це є грубим порушенням норм Женевських конвенцій, а також основоположних принципів Червоного Хреста.

"Ми сподіваємося, що МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста) розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів", - резюмував генпрокурор.

Міжнародний Червоний Хрест заявив, що не знав про поїздку глави білоруського ЧХ Дмитра Шевцова на окуповані території України, під час якої він зізнався у вивезенні українських дітей. У відомстві засудили дії ЧХ Білорусі через можливу причетність до депортації українських дітей

Там заявили, що дії будь-якого з національних товариств Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця, що суперечать гуманітарній місії, основоположним принципам і політиці, сприймаються МФЧХ дуже серйозно.

Тому МФЧХ передала цю справу до Комітету з дотримання вимог і посередництва, який, згідно з нашою конституцією, є незалежним органом, який розслідує та розглядає ймовірні порушення доброчесності.

Міністерство закордонних справ України псля цього закликало Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт глави Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова.