Україна закликає МКС видати ордер на арешт голови білоруського Червоного Хреста

Міністерство закордонних справ України закликає Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт глави Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який визнав участь його організації у вивезенні дітей з окупованих Росією територій України. Про це міністр Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter.

"Я закликаю Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова, який публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України. Усіх винні у викраденні українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив він.

Зазначимо, що напередодні вийшов сюжет білоруського державного телеканалу "Білорусь 1", присвячений вивезенню дітей, зокрема, з окупованого РФ Лисичанська до білоруського Новополоцька, як заявляється, для відпочинку та реабілітації.

При цьому слово в ньому надається виключно представникам окупантів та особам, які їм співчувають, у тому числі дітям, співробітниці самого телеканалу на ім'я Анастасія Бенедисюк, яка знімала репортаж, а також засновнику білоруського благодійного фонду і паралімпійцю Олексію Талаю та згаданому Шевцову.

У сюжеті кілька разів прямо, у тому числі зі слів Шевцова та окупаційного "мера" Лисичанська Андрія Скорого, або у вигляді натяків повідомляється, що вивезені діти повернулися на Донбас з Білорусі в тому ж складі, в якому виїжджали, і про викрадення будь-кого не йдеться.

"Якщо чесно, мене до глибини душі обурив той факт, що люди думають - я не знаю, в міру своїх думок запалених? або вони вважають, що так логічно чинити? - коли звинуватили Республіку Білорусь у тому, що ми викрадали дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І, чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому, бере і братиме активну участь", - заявив Шевцов.

За його словами, насправді білоруський Червоний Хрест у співпраці з фондом Талая лише "піклується про діток, дарує їм подарунки і робить все, щоб діти забули про жахіття війни, просто перепочили і відчули, що є острівець щастя".

"І коли я зрозумів, що звинувачують Республіку Білорусь, я чудово розумію, що ці звинувачення рано чи пізно безпосередньо будуть висловлені в тому числі білоруському Червоному Хресту. І просто для того, щоб переконатися, переконати всіх, я безумовно сів одразу в машину, до найближчого конвою і приїхав сюди, щоби показати всім", - заявив Шевцов.

Водночас він зазначив, що вчиняє свої дії тому, що "не може допустити шкоди іміджу ані країни, ані білоруському Червоному Хресту, ані самому всьому руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у світі", які, за словами Шевцова, стоять на захисті гуманних цінностей, зберігають життя і допомагають нужденним.

"Не важливо, хто це. Ми допомагаємо всім, хто потребує допомоги. Я навіть не перераховуватиму національності, кому ми допомагаємо", - обережно обійшов питання керівник білоруського Червоного Хреста.

Зазначимо також, що кілька днів тому Шевцов потрапив також на камеру в футболці з Z-символікою, що однозначно демонструє його ставлення до окупації територій України російськими військами і при цьому прямо суперечить принципу нейтральності, заявленому очолюваною ним організацією.

"Для того, щоб користуватися довірою, рух не віддає переваги жодній із сторін під час військових дій і ніколи не втручається у протиріччя політичного, расового, релігійного чи ідеологічного характеру", - написано на сайті білоруського Червоного Хреста.

Нагадаємо, що ще 3 травня Верховна Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та їхні міжпарламентські асамблеї засудити скоєні Росією та Білоруссю злочини примусової депортації українських дітей.

Примітно, що відповідний проект постанови спочатку не містив згадок про Білорусь, проте профільний комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва наполіг на їх включенні.

"За наявною інформацією, понад 1000 українських дітей перебувають на території Республіки Білорусь у рамках рішень самопроголошеного президента Республіки Білорусь (Олександра Лукашенка – Delo.ua), а також окремих рішень Союзної держави", – заявлено в остаточній редакції постанови.

Рада, серед іншого, пропонує іншим країнам та міжнародним організаціям засудити практику депортації дітей та висловити публічну підтримку діяльності Міжнародного кримінального суду, зокрема, щодо розслідування та переслідування за злочини геноциду.

18 липня Європейський парламент закликав МКС розглянути можливість видачі ордера на арешт Лукашенка, оскільки Білорусь, окрім Росії, теж несе відповідальність за збитки, завдані Україні, та злочини, скоєні в Україні, зокрема через роль білоруського режиму у незаконній передачі дітей.

У березні, нагадаємо, МКС видав ордер на арешт за підозрою у незаконній депортації українців, включаючи дітей, стосовно президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової, яка особисто "усиновила" хлопчика, викраденого з Маріуполя Донецької області після його окупації Росією.