Рада заявила про причетність Лукашенка до депортації РФ українських дітей, закликавши світ її засудити

Верховна Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та їхні міжпарламентські асамблеї засудити вчинені Росією та Білоруссю злочини примусової депортації українських дітей.

За відповідний проект постанови №9267 проголосувало 294 депутати з усіх фракцій та груп. Жожен нардеп не голосував проти та не утримався. Документ було ініційовано групою депутатів, серед яких керівництво парламенту (Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк) та лідери фракцій та груп.

Його було прийнято з пропозиціями профільного комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, тобто в редакції, яка дещо відрізняється від спершу запропонованої нардепами. Зокрема, комітет рекомендував додати до проекту постанови згадку Білорусі, якої спочатку не було.

"За наявною інформацією, понад 1000 українських дітей перебуває на території Республіки Білорусь в рамках рішень самопроголошеного президента Республіки Білорусь (Олександра Лукашенка - Delo.ua), а також окремих рішень Союзної держави", - заявлено в остаточній редакції постанови.

Щодо Росії вказано, що її дії стосовно українських дітей однозначно свідчать про спланований, заздалегідь прорахований процес примусової депортації з метою ідеологічного перевиховання, асиміляції з російським населенням і використання в інтересах держави-агресора.

Зазначено, що діти з тимчасово окупованих територій України масово вивозяться російською стороною з 2014 року, а на території РФ та окупованого Кримського півострову створено щонайменше 43 відповідні табори.

"Українських дітей вивозять нібито на відпочинок та оздоровлення, але насправді насильно утримують, не дозволяючи повернутися до батьків або законних опікунів та нав’язуючи їм ідеологію рашизму. За спрощеною процедурою дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, нав’язують усупереч їхній волі російське громадянство без отримання на це згоди їхніх законних опікунів", - йдеться в заяві.

Депутати нарікають на те, що РФ не надає списків депортованих дітей та відмовляється вести переговори щодо напрацювання механізмів їх повернення, через що з початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України вдалося повернути тільки 361 дитину.

Нардепи підкреслюють, що депортація груп населення, незалежно від мотивів, заборонена Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, учасницею якої є РФ, та є воєнним злочином.

В свою чергу, насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу вважається злочином геноциду відповідно до статті ІІ Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року.

У зв'язку з цим Рада пропонує іноземним державам та міжнародним організаціям засудити зазначену практику та закликає їх також висловити публічну підтримку діяльності Міжнародного кримінального суду, зокрема щодо розслідування і переслідування за злочини геноциду.

Іноземні правоохоронні органи депутати закликають сприяти українським органам влади та МКС в зборі доказів щодо причетності Росії та її посадових осіб до примусової депортації українських дітей.

Парламент також звернувся до Кабінету міністрів із закликом вжити всіх можливих заходів для передачі комісару Ради Європи з прав людини, верховному комісару Організації Об’єднаних Націй з прав людини та Комітету з прав дітей ООН повних списків депортованих починаючи з 2014 року дітей (у тому числі вже усиновлених в РФ та тих, які отримали російське громадянство) з метою забезпечення їхнього повернення до України.

Також Рада звернулася із закликом до інституцій Ради Європи та Європейського союзу, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, структурам ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста активізувати роботу з напрацювання міжнародних механізмів виявлення, захисту інтересів, повернення викрадених та примусово депортованих дітей додому і возз’єднання їх з родинами.

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