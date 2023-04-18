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Суспільство
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В Україні створять реєстр депортованих Росією, зокрема й дітей

В Україні створять реєстр депортованих Росією, зокрема й дітей

Кабінет міністрів 18 квітня схвалив порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиного реєстру осіб, в тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Росії проти України. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке розробило відповідний проект постанови.

Міністерствам, центральним і місцевим органам влади, головам обласних військових адміністрацій доручено щомісяця подавати до Національного інформаційного бюро інформацію про депортованих осіб. Саме цей орган відповідатиме за збір і внесення таких даних до реєстру.

Відповідно до постанови, НІБ також забезпечуватиме обмін інформацією з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Центральним агентством з розшуку й іншими міжнародними організаціями.

Також бюро представлятиме інтереси депортованих дітей, в тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою захисту їхніх прав та інтересів та надаватиме Міністерству закордонних справ усю необхідну інформацію для розшуку та повернення таких осіб.

В свою чергу, на МЗС покладено завдання забезпечити широку взаємодію в цих питаннях із міжнародними організаціями. Місцеву ж владу зобов’язали проводити роз’яснювальну роботу серед населення про важливість передачі будь-якої відомої інформації про зниклих дорослих і дітей. Це дозволить зібрати якомога більше даних, а відтак – полегшить їх пошуки та повернення.

Нагадаємо, що за інформацією НІБ на початок квітня, російською стороною було депортовано вже понад 19,5 тисячі українських дітей. Росія при цьому ще в січні визнавала наявність на своїй території українських дітей, які бажають повернутись додому.

З того часу окремі випадки повернення дітей українській стороні продовжували мати місце, проте системної практики не спостерігається досі. Наприкінці березня, однак, український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про наявність "сигналів" до цього.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов