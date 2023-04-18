В Україні створять реєстр депортованих Росією, зокрема й дітей

Кабінет міністрів 18 квітня схвалив порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиного реєстру осіб, в тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Росії проти України. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке розробило відповідний проект постанови.

Міністерствам, центральним і місцевим органам влади, головам обласних військових адміністрацій доручено щомісяця подавати до Національного інформаційного бюро інформацію про депортованих осіб. Саме цей орган відповідатиме за збір і внесення таких даних до реєстру.

Відповідно до постанови, НІБ також забезпечуватиме обмін інформацією з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Центральним агентством з розшуку й іншими міжнародними організаціями.

Також бюро представлятиме інтереси депортованих дітей, в тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою захисту їхніх прав та інтересів та надаватиме Міністерству закордонних справ усю необхідну інформацію для розшуку та повернення таких осіб.

В свою чергу, на МЗС покладено завдання забезпечити широку взаємодію в цих питаннях із міжнародними організаціями. Місцеву ж владу зобов’язали проводити роз’яснювальну роботу серед населення про важливість передачі будь-якої відомої інформації про зниклих дорослих і дітей. Це дозволить зібрати якомога більше даних, а відтак – полегшить їх пошуки та повернення.

Нагадаємо, що за інформацією НІБ на початок квітня, російською стороною було депортовано вже понад 19,5 тисячі українських дітей. Росія при цьому ще в січні визнавала наявність на своїй території українських дітей, які бажають повернутись додому.

З того часу окремі випадки повернення дітей українській стороні продовжували мати місце, проте системної практики не спостерігається досі. Наприкінці березня, однак, український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про наявність "сигналів" до цього.