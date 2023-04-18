В Украине создадут реестр депортированных Россией, в том числе детей

Кабинет министров 18 апреля утвердил порядок создания, ведения и доступа к сведениям Единого реестра лиц, в том числе детей, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, разработавшее соответствующий проект постановления.

Министерствам, центральным и местным органам власти, главам областных военных администраций поручено ежемесячно подавать в Национальное информационное бюро информацию о депортированных лицах. Именно этот орган будет отвечать за сбор и внесение таких данных в реестр.

Согласно постановлению, НИБ будет также обеспечивать обмен информацией с Международным комитетом Красного Креста, Центральным агентством по розыску и другими международными организациями.

Также бюро будет представлять интересы депортированных детей, в том числе детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с целью защиты их прав и интересов и предоставлять Министерству иностранных дел всю необходимую информацию для розыска и возвращения таких лиц.

В свою очередь, на МИД возложена задача обеспечить широкое взаимодействие в этих вопросах с международными организациями. Местные же власти обязали проводить разъяснительную работу среди населения о важности передачи любой известной информации о пропавших взрослых и детях. Это позволит собрать как можно больше данных, а значит, облегчит их поиск и возвращение.

Напомним, что по информации НИБ на начало апреля, российской стороной было депортировано уже более 19,5 тысячи украинских детей. Россия при этом еще в январе признавала наличие на своей территории украинских детей, желающих вернуться домой.

С тех пор отдельные случаи возвращения детей украинской стороне продолжали иметь место, однако системной практики не наблюдается до сих пор. В конце марта, однако, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о наличии "сигналов" к этому.