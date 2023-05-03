Рада заявила о причастности Лукашенко к депортации РФ украинских детей, призвав мир ее осудить

Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи осудить совершенные Россией и Беларусью преступления принудительной депортации украинских детей.

За соответствующий проект постановления №9267 проголосовали 294 депутата из всех фракций и групп. Ни один нардеп не голосовал против и не воздержался. Документ был инициирован группой депутатов, среди которых руководство парламента (Руслан Стефанчук, Александр Корниенко и Елена Кондратюк) и лидеры фракций и групп.

Он был принят с предложениями профильного комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, то есть в редакции, несколько отличающейся от первоначально предложенной нардепами. В частности, комитет рекомендовал добавить в проект постановления упоминание Беларуси, которого изначально не было.

"По имеющейся информации, более 1000 украинских детей находятся на территории Республики Беларусь в рамках решений самопровозглашенного президента Республики Беларусь (Александра Лукашенко – Delo.ua), а также отдельных решений Союзного государства", – заявлено в окончательной редакции постановления.

В отношении России указано, что ее действия в отношении украинских детей однозначно свидетельствуют о спланированном, заранее просчитанном процессе принудительной депортации с целью идеологического перевоспитания, ассимиляции с российским населением и использования в интересах государства-агрессора.

Отмечено, что дети с временно оккупированных территорий Украины массово вывозятся российской стороной с 2014 года, а на территории РФ и оккупированного Крымского полуострова создано не менее 43 соответствующих лагерей.

"Украинских детей вывозят якобы на отдых и оздоровление, но на самом деле насильно удерживают, не позволяя вернуться к родителям или законным опекунам и навязывая им идеологию рашизма. По упрощенной процедуре детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, навязывают вопреки их воле российское гражданство без получения на это согласия их законных опекунов", - говорится в заявлении.

Депутаты сетуют на то, что РФ не предоставляет списки депортированных детей и отказывается вести переговоры по наработке механизмов их возвращения, из-за чего с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины удалось вернуть только 361 ребенка.

Нардепы подчеркивают, что депортация групп населения, независимо от мотивов, запрещена Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, участницей которой является РФ, и является военным преступлением.

В свою очередь, насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую с намерением уничтожить полностью или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида в соответствии со статьей II Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.

В этой связи Рада предлагает иностранным государствам и международным организациям осудить указанную практику и призывает их также выразить публичную поддержку деятельности Международного уголовного суда, в частности, по расследованию и преследованию за преступления геноцида.

Иностранные правоохранительные органы депутаты призывают содействовать украинским органам власти и МКС в сборе доказательств причастности России и ее должностных лиц к принудительной депортации украинских детей.

Парламент также обратился к Кабинету министров с призывом принять все возможные меры для передачи комиссару Совета Европы по правам человека, верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека и Комитету по правам детей ООН полных списков депортированных начиная с 2014 года детей (в том числе уже усыновленных в РФ и получивших российское гражданство) с целью обеспечения их возвращения в Украину.

Рада также обратилась с призывом к институтам Совета Европы и Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, структурам ООН и Международному комитету Красного креста активизировать работу по выработке международных механизмов выявления, защиты интересов, возвращения похищенных и принудительно депортированных детей домой и воссоединения их с семьями.

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