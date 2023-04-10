Помогла РФ депортировать более 1 тыс. украинских детей: СБУ сообщила о подозрении коллаборантке

Служба безопасности в ходе следственных действий задокументировала факты насильственного вывоза рашистами более 1 тысячи украинских детей из временно оккупированных районов на юге и востоке Украины. В депортации несовершеннолетних захватчикам помогала владелица одного из крымских туристических агентств.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, несовершеннолетних вывозили в Севастополь в течение сентября-октября 2022 под видом "добровольной эвакуации". Среди пострадавших – сироты и сотни детей, родители которых были незаконно задержаны оккупантами на попытке уехать из зоны боевых действий.

Для обеспечения депортации несовершеннолетних российские захватчики привлекли владелицу туристического агентства.

"Именно она добровольно согласилась помочь оккупантам принудительно вывезти детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки на территорию временно оккупированного полуострова. Для этого выделила автобусы и обеспечила дальнейшее размещение депортированных детей на базе социальных объектов в Крыму", - говорится в сообщении. .

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владелице турфирмы о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с конфискацией имущества.

Она скрывается на временно оккупированной территории юга Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора оккупантов. Злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области.