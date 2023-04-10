Детей-сирот будут возвращать в Украину с помощью мирового сообщества

Формируется международная коалиция для возвращения украинских детей-сирот и наказания виновных в преступлениях против детей.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на вице-премьер-министра Ирину Верещук.

Она напомнила, что Россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот.

Координационный совет по защите и безопасности детей работает над формированием международной коалиции, задачей которой будет возвращение украинских детей-сирот и наказание виновных в преступлениях против украинских детей.

"В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Сейчас уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них Урсула фон дер Ляйен, Матеуш Моравецкий и другие. Также должен быть посредник. Им может быть кто-либо: Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и т.д. Надеюсь, что в скором времени такая платформа начнет действовать», – резюмировала Ирина Верещук.

Напомним, более 1411 украинских детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.