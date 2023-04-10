Дітей-сиріт будуть повертати в Україну за допомогою світової спільноти

Формується міжнародна коаліція для повернення українських дітей-сиріт і покарання винних у злочинах проти українських дітей.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на віцепрем’єр-міністра Ірину Верещук.

Вона нагадала, що Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт.

Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей працює над формуванням міжнародної коаліції, завданням якої буде повернення українських дітей-сиріт і покарання винних у злочинах проти українських дітей.

"У цій справі нам дуже важлива допомога світової спільноти. Наразі вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші. Також має бути посередник. Ним може бути будь-хто: Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо. Сподіваюся, що незабаром така платформа почне діяти", – резюмувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, понад 1411 українських дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.