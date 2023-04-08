8 лет за решеткой проведет корректировщик российских ракетных ударов по школам в Николаеве

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора окупантов. Злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что именно по "наводке" злоумышленника российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум школам в Николаеве. В результате вражеской воздушной атаки оба здания были полностью разрушены.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в августе прошлого года во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах области.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 8 лет заключения.

"По данным следствия, корректировщиком оказался бывший начальник службы охраны одного из инфраструктурных объектов областного центра. После начала полномасштабного вторжения российская военная разведка дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству", - подчеркнули в СБУ.

В поле зрения врага мужчина попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где не раз публиковал свои комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

На основании доказательств, собранных сотрудниками СБУ, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ранее суд признал виновным жителя Прикарпатья, создавшего и администрировавшего телеграмм-канал "Херсонская республика" для поддержки оккупантов. Мужчина проведет 6 лет в тюрьме .