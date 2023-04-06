Херсонским коллаборантам, которые сотрудничали с оккупантами, присудили 12 лет тюрьмы

Прокуроры в суде доказали, что предатели во время оккупации Херсонской области поддерживали государство-агрессора и согласились сотрудничать с россиянами в так называемом министерстве внутренних дел Херсонской области. Они приговорены к 12 и 12 с половиной годам лишения свободы за коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Мужчины заняли должности в "МВД" - незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории Херсона, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Находясь на псевдодолжностях, они входили в состав так называемых следственно-оперативных групп. Получив от оккупантов огнестрельное оружие и специальные средства, предатели незаконно лишали свободы украинцев, которые не соглашались с оккупацией и проводили следственные действия, на выполнение указаний руководителей незаконного правоохранительного органа.

После деоккупации их задержали правоохранители Херсона. До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.

Напомним, СБУ разоблачила еще трех прокремлевских интернет-агитаторов в нескольких регионах нашего государства. Злоумышленники публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и распространяли призывы к насильственному захвату власти в Украине.