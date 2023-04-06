Призывали к захвату власти в Украине и поддерживали ЧВК "Вагнер": задержаны три вражеских агитатора

Служба безопасности разоблачила еще трех прокремлевских интернет-агитаторов в нескольких регионах нашего государства. Злоумышленники публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и распространяли призывы к насильственному захвату власти в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Для этого они распространяли враждебные призывы по анонимным аккаунтам в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Материал для деструктивного контента брали из российских интернет-ресурсов.

Так, в Киевской области киберспециалисты СБУ заблокировали преступную деятельность переселенки из Мариуполя, создавшей несколько пропагандистских страниц в соцсетях.

Один из анонимных аккаунтов был ориентирован на пользователей из стран Евросоюза.

Именно этот ресурс злоумышленница использовала для попыток дискредитации сил обороны и искажения исторических фактов об Украине.

Также задержан пророссийский интернет-агитатор из Бучи. На платформе "Одноклассники" он оправдывал военные преступления окупантов и популяризировал группу "Вагнера" и ее владельца Пригожина.

СБУ установила, что во время оккупации Бучи мужчина с семьей эвакуировался в Прикарпатье. При этом в соцсети жалел, что захватчикам не удалось "взять" Киев за три дня, чтобы свергнуть "нацистский режим".

В Одесской области задержан местный житель, который в российской соцсети "Вконтакте" распространял призывы к уничтожению правительственных зданий в Киеве.

Кроме того, злоумышленник распространял в Интернете запретную коммунистическую символику.

В настоящее время фигуранту доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ задержала еще одного российского агента в результате спецоперации в Житомирской области. Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей