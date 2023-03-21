"Сливали" врагу информацию о позициях украинского ПВО: в Одессе задержали двух информаторов РФ

Служба безопасности разоблачила еще двух информаторов российских спецслужб в Одесской области. Они собирали разведданные о местоположениях подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В первую очередь злоумышленников интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ.

Полученные сведения враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по областному центру.

Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили обоих злоумышленников, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали их на попытке передачи разведывательных сведений агрессору.

"По данным следствия, приспешниками врага являются двое местных жителей, среди которых - работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы". Установлено, что российская спецслужба дистанционно привлекла их к негласному сотрудничеству против Украины", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что в поле зрения врага предатели попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывались среди окружающих.

Для коммуникации с агрессором злоумышленники использовали мессенджеры, а передачу разведданных осуществляли в виде электронных и видеофайлов с описанием прилегающей местности.

Во время обысков по месту жительства фигурантов были обнаружены их мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.

"В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для привлечения виновных к ответственности", - подчеркивают в СБУ.

Ранее в ходе спецоперации в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, которым оказался бывший правоохранитель, завербованный ФСБ. Он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ и пограничников в Одесской и Николаевской областях.