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"Сливали" врагу информацию о позициях украинского ПВО: в Одессе задержали двух информаторов РФ
Служба безопасности разоблачила еще двух информаторов российских спецслужб в Одесской области. Они собирали разведданные о местоположениях подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В первую очередь злоумышленников интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ.
Полученные сведения враг планировал использовать для подготовки воздушных ударов по областному центру.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили обоих злоумышленников, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали их на попытке передачи разведывательных сведений агрессору.
"По данным следствия, приспешниками врага являются двое местных жителей, среди которых - работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы". Установлено, что российская спецслужба дистанционно привлекла их к негласному сотрудничеству против Украины", - отмечают в СБУ.
Там добавляют, что в поле зрения врага предатели попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывались среди окружающих.
Для коммуникации с агрессором злоумышленники использовали мессенджеры, а передачу разведданных осуществляли в виде электронных и видеофайлов с описанием прилегающей местности.
Во время обысков по месту жительства фигурантов были обнаружены их мобильные телефоны, которые они использовали в преступной деятельности.
"В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для привлечения виновных к ответственности", - подчеркивают в СБУ.
Ранее в ходе спецоперации в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, которым оказался бывший правоохранитель, завербованный ФСБ. Он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ и пограничников в Одесской и Николаевской областях.