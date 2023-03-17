В Кировоградской области задержали российскую агентку: передавала врагу данные о локациях предприятий украинского оборонпрома

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу в результате контрдиверсионных мер в Кировоградской области. Злоумышленница передавала врагу данные о военных и критических объектах региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что фигурантка - жительница Александрийского района, которую представители российской спецслужбы дистанционно привлекли к сотрудничеству против Украины.

По указанию агрессора она собирала актуальную информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона.

В первую очередь врага интересовала информация о предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы для нужд ВСУ.

Полученные сведения злоумышленница должна была передать мессенджером через "связных", входящих в состав оккупационных группировок на восточном фронте.

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии ракетных ударов по украинским объектам. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно задержали предательницу во время осуществления ею фотофиксации одного из местных предприятий", - сообщают в СБУ.

Во время задержания стражи порядка изъяли мобильный телефон, который злоумышленница использовала для фотографирования объектов с привязкой к местности, а также для общения с агрессором.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника рашистов в Одесской области. Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры на территории региона.