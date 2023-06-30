СБУ повідомила трьом особам про підозру в депортації дітей з Херсону: керував нею депутат Держдуми

Службою безпеки України за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу генерального прокурора повідомила трьом особам про підозру в депортації та примусовому переміщенні 48 статусних дітей з Херсонського будинку дитини.

Як зазначають в ОГП, їхні дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (частна 2 статті 28, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Відомо, що підозрюваними є депутат Державної думи Росії Ігор Кастюкевич, начальник незаконно створеного окупаційною владою "департаменту охорони здоров'я військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Вадима Ільмієв та виконувачка обов’язків головного лікаря "державної бюджетої установи охорони здоров'я "Херсонський обласний будинок дитини" Тетяна Завальська.

За даними слідства, Кастюкевич безпосередньо керував процесом депортації та примусового переміщення дітей Херсонщини. Він був відповідальним за вирішення соціальних питань населення Херсонської області та питань дітей в окупованому Криму.

Зазначається, що спочатку херсонський псевдопосадовець та виконувачка обов'язків головного лікаря установи організували депортацію двох дітей з Херсонського облбудинку дитини до Росії. Приводом для цього стало начебто проходження обстеження у московській лікарні, хоча за станом здоров’я діти окремого лікування, як виявило слідство, не потребували.

2 вересня невстановлені особи забрали та на авто депортували до РФ двох українських дітей з Херсону. 21 жовтня персонал окупаційного "будинку дитини" на чолі з Завальською за вказівкою Ільмієва передав невстановленим особам ще 46 дітей .

Встановлено, що відбувалося це у присутності та під контролем депутата Держдуми. Під час передачі дітей саме він контролював процес поміщення дітей в автобуси та їх переміщення. Діти ж були вивезені на територію окупованого Росією Кримського півострова, і наразі їхня доля залишається невідомою.

Нагадаємо, що раніше СБУ заочно повідомила про підозру власниці туристичної агенції, яка допомагла депортувати до окупованого Севастополя понад 1 тисячу українських дітей.

Зазначимо також, що в Україні наразі передбачено створення реєстру осіб, в тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку із збройною агресією Росії проти України.