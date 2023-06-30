СБУ сообщила трем лицам о подозрении в депортации детей из Херсона: руководил ею депутат Госдумы

Службой безопасности Украины при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Офиса генерального прокурора сообщила трем лицам о подозрении в депортации и принудительном перемещении 48 статусных детей из Херсонского дома ребенка.

Как отмечают в ОГП, их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Известно, что подозреваемыми являются депутат Государственной думы России Игорь Кастюкевич, начальник незаконно созданного оккупационными властями "департамента здравоохранения военно-гражданской администрации Херсонской области" Вадима Ильмиев и исполняющая обязанности главного врача "государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Херсонский областной дом ребенка" Татьяна Завальская.

По данным следствия, именно Кастюкевич руководил процессом депортации и принудительного перемещения детей Херсонщины. Он был ответственен за решение социальных вопросов населения Херсонской области и детей в оккупированном Крыму.

Отмечается, что сначала херсонский псевдочиновник и исполняющая обязанности главврача учреждения организовали депортацию двоих детей из Херсонского облдома ребенка в Россию. Поводом для этого стало якобы прохождение обследования в московской больнице, хотя по состоянию здоровья дети в отдельном лечении, как выявило следствие, не нуждались.

2 сентября неустановленные лица забрали и на авто депортировали в РФ двух украинских детей из Херсона. А 21 октября персонал оккупационного дома ребенка во главе с Завальской по указанию Ильмиева передал неустановленным лицам еще 46 детей.

Установлено, что это происходило в присутствии и под контролем депутата Госдумы. Во время передачи детей он контролировал процесс помещения детей в автобусы и их перемещение. Дети же были вывезены на территорию оккупированного Россией Крымского полуострова, и их судьба пока неизвестна.

Напомним, что ранее СБУ заочно сообщила о подозрении владелице туристического агентства, которое помогло депортировать в оккупированный Севастополь более 1 тысячи украинских детей.

Отметим также, что в Украине предусмотрено создание реестра лиц, в том числе детей, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России против Украины.