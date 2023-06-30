Омбудсмен предупредил о задержании в РФ украинцев, которые едут забирать депортированных детей

Граждан Украины, которые с помощью волонтеров едут на территорию России для того, чтобы забрать депортированных детей, задерживают и допрашивают. Поэтому лучше не делать таких шагов.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Например, в РФ в одном из аэропортов задержали двух женщин: одна – мама, которая ехала за своим ребенком, а другая – женщина, которую отправили за ребенком. Их отправила общественная организация, а о том, что их задержали, мы узнали из своего канала коммуникации в РФ", – отметил он.

По его словам, еще одна бабушка, которую отправила в Россию общественная организация, скончалась после 13-часового допроса ФСБ РФ.

Лубинец подчеркнул, что такие поездки опасны и призвал воздержаться от таких поездок.

Напомним, по официальным данным, на территории РФ находятся более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно увезенных детей.