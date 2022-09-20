"Голова" Лисичанська з низкою інших функціонерів "ЛНР" на півночі Луганщини отримали підозри в колабораціонізмі

Служба безпеки України повідомила про підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність) ще восьми функціонерам "ЛНР" на окупованій після 24 лютого території.

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Як ідеться у повідомленні спецслужби, це, зокрема, "виконуючий обов'язки голови адміністрації" Лисичанська - місцевий мешканець Андрій Скорий.

За даними слідства, зловмисник з 2014 року воював проти Збройних сил України у лавах так званої "Народної міліції ЛНР", через що став фігурантом кримінальних проваджень і був оголошений у розшук. З тих пір він переховувався від правосуддя на непідконтрольній Україні території.

З лютого Скорий був активним учасником бойових дій у складі окупаційних військ, допомагав ворогу захоплювати Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Лисичанськ.

Ще однією фігуранткою розслідувань є адміністратора у ЦНАПі Білокуракинської селищної ради, яка при окупаційній "владі" очолила "загальний відділ адміністрації Білокуракинського району ЛНР".

Четверо інших колаборантів отримали посади "ЛНРівських" "прокурорів" Новопсковського, Попаснянського та Старобільського районів, а також "помічника прокурора" Станично-Луганського району.

Зокрема, незаконно створену "прокуратуру" Попаснянського району очолив мешканець Донецької області, який до того обіймав посаду "заступника прокурора Алчевська". За цим фактом українські правоохоронці вже оголосили його у розшук через участь, як трактувало слідство, у терористичній організації.

В свою чергу, керувати організованою окупантами "прокуратурою" Новопсковського району приїхав 30-річний луганчанин, колишній "слідчий" "Генпрокуратури ЛНР".

Виконувачем обов’язків "прокурора" Старобільського району став 37-річний мешканець Луганська, який теж встиг попрацювати "начальником відділу" у так званій "Генпрокуратури ЛНР".

Четвертий колаборант, що отримав посаду в Станично-Луганській "прокуратурі", з 2017 року обіймав псевдопосаду "старшого помічника прокурора Краснодонської міськрайпрокуратури ЛНР".

Крім того, СБУ викрила 45-річного мешканця Станиці Луганської, який працював "начальником оперативного відділу Станично-Луганського райвідділу МВС ЛНР", та 42-річного уродженця Рубіжного, який обіймає посаду "начальника відділу карного розшуку Троїцького райвідділу МВС ЛНР".

Перед початком широкомасштабного вторгнення Росії обидва вони звільнилися з органів внутрішніх справ України, але з приходом окупантів вирішили "повернутися в професію" вже в новій якості. За даними СБУ, наразі вони допомагають ворогу вести репресії проти місцевого проукраїнського населення.

Нагадаємо, однак, що про підозри у колабораціонізмі керівникам Новопсковської та Попаснянської районних "прокуратур ЛНР" раніше вже повідомлялося - це Данііл Черноусов та Володимир Розовенко. Окрім них, підозру, зокрема, отримав "виконуючий обов'язки голови адміністрації" сусіднього з Лисичанськом Сєвєродонецька Марк Воржев.