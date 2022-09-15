Екснардепи Царьов та Олійник отримали підозри через візит до села на Київщині під час окупації

Колишні депутати Верховної Ради від Партії регіонів Олег Царьов та Володимир Олійник, а також "міністерка закордонних справ ДНР" Наталія Ніконорова отримали підозри у державній зраді та незаконному перетину кордону.

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Як повідомляють Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України, їм інкримінують частину 2 статті 111 та частину 1 статті 332-2 Кримінального кодексу.

За даними слідства, у лютому в супроводі російських військових підозрювані незаконно перетнули державний кордон України, приїхавши до села Катюжанка Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією Збройних сил РФ, для допомоги з встановлення окупаційного режиму.

Зазначено, що підозрювані закликали жителів Київщини підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність, а також "активно роздавали інтерв’ю антиукраїнського характеру" представникам ЗМІ країни-агресора.

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Крім того, підозрювані відвідали штаб окупантів, що базувався на території сільської школи. Там російські солдати обладнали бойові позиції для військової техніки, зберігали зброю, боєприпаси та пальне.

Вказано, що на шкільному стадіоні був їх посадковий майданчик для гелікоптерів та бойові позиції РСЗВ "Град", з яких окупанти щоночі вели обстріли позицій Збройних сил України. Також, за даними слідства, на території школи були приміщення для допитів громадян України, у тому числі полонених.

При цьому в СБУ додають, що фігуранти в супроводі озброєних військовослужбовців РФ також вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога, закликаючи визнати окупаційну владу країни-агресора та визнати правомірними дії її збройних формувань.

Розслідує справу Головне управління СБУ в Києві та Київській області за оперативного супроводу 1-го відділу Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом Департаменту захисту національної державності СБУ. При цьому дещо незвичним є те, що, з огляду на місце події, підозру склали саме ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо при цьому, що у травні Шевченківський районний суд Києва заочно засудив Царьова до 12 років ув'язнення за звинуваченням у сепаратизмі.