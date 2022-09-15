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Экс-нардепы Царев и Олейник получили подозрения из-за визита в село на Киевщине во время оккупации
Бывшие депутаты Верховной Рады от Партии регионов Олег Царев и Владимир Олейник, а также "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова получили подозрения в государственной измене и незаконном пересечении границы.
Как сообщают Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины, им инкриминируют часть 2 статьи 111 и часть 1 статьи 332-2 Уголовного кодекса.
По данным следствия, в феврале в сопровождении российских военных подозреваемые незаконно пересекли государственную границу Украины, приехав в село Катюжанка Вышгородского района Киевской области, которое в то время находилось под оккупацией Вооруженных сил РФ, для помощи по установлению оккупационного режима.
Подозреваемые призвали жителей Киевщины поддерживать оккупационные власти и признать их легитимность, а также "активно раздавали интервью антиукраинского характера" представителям СМИ страны-агрессора.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, подозреваемые посетили штаб оккупантов, базировавшийся на территории сельской школы. Там российские солдаты оборудовали боевые позиции для военной техники, хранили оружие, боеприпасы и горючее.
Указано, что на школьном стадионе была их посадочная площадка для вертолетов и боевые позиции РСЗО "Град", из которых оккупанты каждую ночь вели обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Также, по данным следствия, на территории школы находились помещения для допросов граждан Украины, в том числе пленных.
При этом в СБУ добавляют, что фигуранты в сопровождении вооруженных военнослужащих РФ также вторглись в церковь во время богослужения и склоняли селян к переходу на сторону врага, призывая признать оккупационные власти страны-агрессора и признать правомерными действия ее вооруженных формирований.
Расследует дело Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении 1-го отдела Управления контрразведывательных мер по борьбе с терроризмом Департамента защиты национальной государственности СБУ. При этом несколько необычно то, что, учитывая место происшествия, подозрение составили именно ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры.
Напомним в то же время, что в мае Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам заключения по обвинению в сепаратизме.