Суд заочно засудив екснардепа Царьова до 12 років позбавлення волі

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення у справі колишнього народного депутата Олега Царьова, якого звинувачували у сепаратизмі. Його визнали винним і засудили до 12 років ув'язнення.

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Про це повідомляють "Грати".

Крім того, політика позбавили ордену за заслуги 3-го ступеня. Царьов публічно закликав до сепаратизму та до насильницької зміни і повалення конституційного ладу в Україні з використанням засобів масової інформації.

У 2014 році депутат відкрито заперечував анексію Криму Росією. Також він закликав місцеву владу Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Миколаївської областей "вийти зі складу України та створити так звану "Новоросію".

На засіданні прокурор повідомив, що держобвинувачення вимагало для Царьова покарання у вигляді 12 років ув'язнення та позбавлення ордену за заслуги. Суд повністю задовольнив вимогу обвинувачення. Адвокат Царьова на засідання суду не з'явився.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти привезли Царьова на тоді ще захоплену територію в Київській області (ЗСУ звільнили регіон у березні). Ексдепутат нібито приїхав із "гуманітарною допомогою" і зробив звідти заяву для пропагандистських російських ЗМІ.