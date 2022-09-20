"Глава" Лисичанска с рядом других функционеров "ЛНР" на севере Луганщины получили подозрения в коллаборационизме

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность) еще восьми функционерам "ЛНР" на оккупированной после 24 февраля территории.

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Как говорится в сообщении спецслужбы, это, в частности, "исполняющий обязанности главы администрации" Лисичанска - местный житель Андрей Скорый.

По данным следствия, злоумышленник с 2014 года воевал против Вооруженных сил Украины в рядах так называемой "Народной милиции ЛНР", из-за чего стал фигурантом уголовных производств и был объявлен в розыск. С тех пор он прятался от правосудия на неподконтрольной Украине территории.

С февраля Скорый был активным участником боевых действий в составе оккупационных войск, помогал врагу захватывать Северодонецк, Рубежное, Попасную и Лисичанск.

Еще одной фигуранткой расследований является администратора в ЦПАУ Белокуракинского поселкового совета, которая при оккупационной "власти" возглавила "общий отдел администрации Белокуракинского района ЛНР".

Четверо других коллаборантов получили должности "ЛНРовских" "прокуроров" Новопсковского, Попаснянского и Старобельского районов, а также "помощника прокурора" Станично-Луганского района.

В частности, незаконно созданную "прокуратуру" Попаснянского района возглавил житель Донецкой области, до этого занимавший должность "заместителя прокурора Алчевска". По этому факту украинские правоохранители уже объявили его в розыск из-за участия, как трактовало следствие, в террористической организации.

В свою очередь, руководить организованной оккупантами "прокуратуры" Новопсковского района приехал 30-летний луганчанин, бывший "следователь" "Генпрокуратуры ЛНР".

Исполняющим обязанности "прокурора" Старобельского района стал 37-летний житель Луганска, который тоже успел поработать "начальником отдела" в так называемой "Генпрокуратуре ЛНР".

Четвертый коллаборант, получивший должность в Станично-Луганской "прокуратуре", с 2017 года занимал псевдодолжность "старшего помощника прокурора Краснодонской горрайпрокуратуры ЛНР".

Кроме того, СБУ разоблачила 45-летнего жителя Станицы Луганской, который работал "начальником оперативного отдела Станично-Луганского райотдела МВД ЛНР", и 42-летнего уроженца Рубежного, занимающего должность "начальника отдела уголовного розыска Троицкого райотдела МВД ЛНР".

Перед началом широкомасштабного вторжения России оба они уволились из органов внутренних дел Украины, но с приходом оккупантов решили "вернуться в профессию" уже в новом качестве. По данным СБУ, они помогают врагу вести репрессии против местного проукраинского населения.

Напомним, однако, что о подозрениях в коллаборационизме руководителям Новопсковской и Попаснянской районных "прокуратур ЛНР" ранее уже сообщалось – это Даниил Черноусов и Владимир Розовенко. Кроме них, подозрение, в частности, получил "исполняющий обязанности главы администрации" соседнего с Лисичанском Северодонецка Марк Воржев.