Руководители оккупационной полиции РФ в пяти городах Крыма получили подозрение в госизмене

Пятеро руководителей оккупационных управлений Министерства внутренних дел России, действующих на Крымском полуострове, получили подозрения по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственное предательство).

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Как сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя, речь идет о бывших руководителях территориальных органов внутренних дел Украины в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и Джанкое, перешедших в оккупационные правоохранительные органы.

"Подозреваемые приняли присягу работников органов внутренних дел Украины, присягнули быть преданными украинскому народу, строго соблюдать Конституцию Украины и действующее законодательство. Однако, после оккупации полуострова в 2014 году изменили присяге и перешли на службу к оккупантам, сначала в "МВД Республики Крым", которое позже вошло в состав МВД РФ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре констатируют, что эти лица своими действиями и решениями способствовали становлению оккупационной администрации РФ путем непосредственного участия в работе незаконно созданных правоохранительных органов, а также оказывали помощь представителям государства-оккупанта в подрывной деятельности против Украины.

Напомним также, что ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрениях в госизмене, в частности, капитану российского крейсера "Адмирал Макаров" и командиру ракетного катера "Вишний Волочек", которые также предали Украину в 2014 году во время захвата Россией Крыма, а в 2022 году приняли участие в войне против Украины.

Кроме того, бюро сообщило о подозрении в госизмене капитану І ранга воинской части, дислоцировавшейся в Крыму, который в 2014 году во время российской оккупации и блокировки подводной лодки "Запорожье" сдал единственную украинскую субмарину без боя. Также подозрение получил бывший командир корвета "Тернополь", в 2014 году перешедший на сторону врага. В их компании также оказался экс-замначальника разведывательного управления командования штаба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Татарченко.