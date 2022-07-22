Экс-командир корвета "Тернополь", воюющий теперь против Украины, получил подозрение в госизмене

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему командиру корвета "Тернополь" Максиму Емельяненко, который в 2014 году перешел на сторону врага.

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Как напоминают в ГБР, после захвата оккупантами его части в Севастополе и самого судна, капитан III ранга единственный из членов экипажа присягнул на верность агрессору.

Указано, что следователи бюро совместно с киберполицией собрали достаточно доказательств того, что мужчина воюет против Украины в составе вооруженных сил РФ на сторожевом корабле "Ладный" в должности помощника командира, и заочно сообщили предателю о подозрении.

Соответствующая часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, что ранее ГБР уже сообщило о подозрении капитану российского крейсера "Адмирал Макаров" и командиру ракетного катера "Вышний Волочек". Эти офицеры также предали Украину в 2014 году во время захвата Россией Крыма, но сейчас их обвиняют в госизмене именно из-за участия в войне против Украины.

Кроме того, бюро сообщило о подозрении в госизмене капитану І ранга воинской части, дислоцировавшейся в Крыму, который в 2014 году во время российской оккупации и блокировки подводной лодки "Запорожье" сдал единую украинскую субмарину без боя.