Суд арестовал экс-главу крымского управления СБУ

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября без возможности внесения залога сотруднику Службы безопасности Украины, который, по данным следствия, работал на спецслужбы РФ.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований, иллюстрируя новость фотографиями задержания 16 июля бывшего начальника Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича.

ГБР сообщило фигуранту о подозрении по части 1 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); части 1 статьи 111 (государственная измена) и частью 5 стати 27 и части 1 статьи 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

В бюро, в частности, заявляют о непосредственном участии фигуранта в деятельности преступной организации, занимавшейся разведывательной и подрывной деятельностью против Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности государства.

Напомним, что Кулинича президент Владимир Зеленский уволил еще 2 марта - через неделю после полномасштабного российского военного вторжения, которое происходило, в частности из Крыма в Херсонскую область через узкий Перекопский перешеек, соединяющий полуостов с материковой частью Украины.

17 июля, на следующий день после задержания Кулинича, Зеленский отстранил от руководства СБУ Ивана Баканова, а 18 июля возложил исполнение обязанностей главы спецслужбы на его первого заместителя Василия Малюка и предложил уволить Баканова.

Такое действие президент официально мотивировал невыполнением Бакановым служебных обязанностей, которое повлекло за собой человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или же создало угрозу наступления таких последствий: такая норма содержится в дисциплинарном уставе Вооруженных сил Украины, на который и сослался глава государства.

Кроме Баканова, была отстранена от своего поста и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В видеообращении президент объяснил такие решения ответственностью руководителей правоохранительных органов за массовые случаи сотрудничества сотрудников украинских силовых структур с российскими оккупантами и их связей с российскими спецслужбами.