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Суд арестовал экс-главу крымского управления СБУ
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября без возможности внесения залога сотруднику Службы безопасности Украины, который, по данным следствия, работал на спецслужбы РФ.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, иллюстрируя новость фотографиями задержания 16 июля бывшего начальника Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича.
ГБР сообщило фигуранту о подозрении по части 1 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); части 1 статьи 111 (государственная измена) и частью 5 стати 27 и части 1 статьи 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).
В бюро, в частности, заявляют о непосредственном участии фигуранта в деятельности преступной организации, занимавшейся разведывательной и подрывной деятельностью против Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности государства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что Кулинича президент Владимир Зеленский уволил еще 2 марта - через неделю после полномасштабного российского военного вторжения, которое происходило, в частности из Крыма в Херсонскую область через узкий Перекопский перешеек, соединяющий полуостов с материковой частью Украины.
17 июля, на следующий день после задержания Кулинича, Зеленский отстранил от руководства СБУ Ивана Баканова, а 18 июля возложил исполнение обязанностей главы спецслужбы на его первого заместителя Василия Малюка и предложил уволить Баканова.
Такое действие президент официально мотивировал невыполнением Бакановым служебных обязанностей, которое повлекло за собой человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или же создало угрозу наступления таких последствий: такая норма содержится в дисциплинарном уставе Вооруженных сил Украины, на который и сослался глава государства.
Кроме Баканова, была отстранена от своего поста и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В видеообращении президент объяснил такие решения ответственностью руководителей правоохранительных органов за массовые случаи сотрудничества сотрудников украинских силовых структур с российскими оккупантами и их связей с российскими спецслужбами.